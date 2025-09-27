Nvidia permitirá que cualquiera use su tecnología de animación de voz de IA







Nvidia Es Audio2Face de código abierto, su herramienta con AI que genera animaciones faciales realistas para avatares 3D basados ​​en la entrada de audio. Los desarrolladores pueden usar la herramienta y su marco para crear personajes 3D realistas.

Audio2face funciona analizando las «características acústicas» de una voz, lo que le permite generar datos de animación que asigna a las expresiones faciales del avatar 3D y al movimiento de labios. Se puede usar para crear caracteres 3D para contenido preescritado, así como para transmisiones en vivo.

Algunos desarrolladores ya lo han usado en sus juegos. Nvidia también está haciendo la capacitación de la herramienta Marco disponiblepermitiendo a los usuarios modificar sus modelos.

