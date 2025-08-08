¡Corazón bien roto! Nadin Amizah y Faishal Tanjung se casaron oficialmente

Yakarta, Viva – Las buenas noticias provienen del cantante Nadin Amizah. El cantante de la canción fue editado oficialmente por el amante, Tanjung Faishalque no es otro que el hermano menor de la actriz Sheila Dara Aisha y hermana -in -law Vidi Aldiano. Su matrimonio se celebró en privado y lleno de calidez el viernes 8 de agosto de 2025.

La información sobre este matrimonio se conoció por primera vez desde la cuenta de la historia de Instagram. @Nyiteungque mostró el momento de emoción cuando Nadin y Faishal se conocieron en la mesa de la ceremonia de matrimonio. En el video, Nadin se ve elegante con un vestido de kebaya blanco completo con velos a juego, mientras que Faishal parece armonioso con Beskap blanco. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El ambiente matrimonial que se celebró al aire libre parecía privado y lejos del centro de atención de los medios. Nadin fue visto acompañado por dos mujeres mientras caminaba hacia la mesa del contrato matrimonial, mientras Faishal esperaba al costado de la mesa con una cara feliz y emocional.

«Nadin Amizah legítimo fue editado por Faishal Tanjung, el Día Mundial del Corazón Broken», escribió la cuenta replorada en Instagram @Suara.konsercitado VIVA.

Vidi Aldiano también tuvo un momento derramado por delante del matrimonio de su cuñada en la historia de Instagram.

«Preparándose para el evento de hoy», Tulisnya.

El propio Vidi Aldiano parecía llevar un traje de Beskap marrón, mientras que su esposa, Sheila Dara, hermosa con una kebaya de sabio. En otro video, Vidi muestra a Faishal Tanjung que está listo para sentarse en la mesa del contrato.

Antes de que se llamara a la boda, Nadin estudió por primera vez en la semana, 3 Agustus 2025. El evento fue asistido solo por la familia y los familiares inmediatos. En ese momento, Nadin entregó la aplicación de la bendición con un tono conmovedor de Haru.

«Dios, Nadin y Faishal han recibido la bendición de los padres de Faishal y actualmente Nadin quiere pedir la bendición de la madre y el padre», dijo en el video que compartió a través de la historia de Instagram.

«Esperemos que se permita, con suerte, será más fácil, y se le dan una oración para que Nadin más tarde en el futuro pueda convertirse en una esposa que obedece a su esposo, mientras la madre te obedece», continuó.