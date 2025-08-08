El dúo de comandantes muestra la mejor forma en la práctica conjunta de Nueva Inglaterra

Crédito de la foto: Comandantes de Washington/Kourtney Carroll

El Comandantes de Washington‘Conexión ofensiva entre mariscal de campo Jayden Daniels y ala cerrada Zach Ertz estaba en la pantalla completa. Durante las prácticas conjuntas con los Patriotas de Nueva Inglaterra, el dúo parecía prácticamente imparable, según la información privilegiada de la NFL Lake Lewis Jr., quien estaba en el sitio cubriendo la acción. Desde pases de precisión hasta capturas disputadas, Daniels y Ertz comandaron el centro de atención, dejando a los observadores convencidos de que su química ya está en forma de mitad de temporada.

Daniels, entrando en su segunda temporada, mostró equilibrio y precisión que le dan crédito a su súper estrellato. Su momento con Ertz era impecable, enhebrando lanza en ventanas ajustadas y le da a su veterano ala cerrada las oportunidades perfectas para hacer jugadas. Ertz, al ingresar a su 12ª temporada de la NFL, se veía bien trabajando con Daniels, corriendo rutas nítidas y usó su tamaño y experiencia para ganar enfrentamientos contra los defensores de los Patriots.

Esta actuación fue más que una buena práctica: fue un vistazo a lo que debería ser una de las conexiones ofensivas más confiables de Washington en 2025. Daniels consistentemente miró a Ertz como su válvula de seguridad, ya sea bajo presión o lecturas diseñadas, y el veterano entregó cada vez. Su relación era evidente la mayor parte del día, yendo en contra del nuevo entrenador en jefe de Nueva Inglaterra, la defensa de los Patriotas de Mike Vrabel.

Continuar construyendo una base ofensiva confiable

Para los comandantes, la química continua entre Daniels y Ertz podría resultar fundamental a medida que se desarrolla la temporada. A pesar del éxito del Novato del Año del año pasado, Daniels todavía está creciendo en su papel como mariscal de campo de la franquicia de Washington. Tener un veterano probado como Ertz en el juego aéreo aceleró su desarrollo la temporada pasada. Su capacidad para dominar en la práctica contra una unidad defensiva como la de Nueva Inglaterra sugiere que la conexión está lista para retomar donde lo dejaron el año pasado y dominan en los días de juego esta temporada.

La presencia de Ertz continúa trayendo liderazgo y tutoría al vestuario. Es un jugador de bolos profesional tres veces con un anillo de Super Bowl, y su experiencia en situaciones de alta presión ofrece a Daniels un recurso valioso tanto dentro como fuera del campo. Más que solo ejecutar rutas, Ertz ha sido fundamental para ayudar a Daniels a diagnosticar coberturas, ajustar las protecciones y anticipar tendencias defensivas.

El entrenador en jefe Dan Quinn y el coordinador ofensivo Kliff Kingsbury han enfatizado la importancia de crear un delito equilibrado y adaptable. Tener un ala cerrada confiable que puede estirar el campo, bloquear el juego de carrera y ser un objetivo de referencia en situaciones de embrague les da la flexibilidad para mantener las defensas adivinando. Contra Nueva Inglaterra, esa versatilidad estaba en exhibición. Ertz se alineó en línea, dividido de ancho e incluso en la ranura, creando desajustes en todo el campo. Daniels aprovechó al máximo el TE inteligente, mostrando el crecimiento y la confianza al cuerpo técnico de Washington le encanta ver.

La imagen más grande de Washington

La ofensiva de los comandantes en 2025 necesitará actuaciones constantes de alto nivel para competir en una carrera NFC llena de gente, y las presentaciones de práctica conjunta como esta son señales de aliento. Si bien las prácticas conjuntas no cuentan en la clasificación, ofrecen un valioso palo de medición contra la competencia de calidad. Para que Daniels y Ertz dominaran tan convincentemente es un testimonio del trabajo que han realizado durante la temporada baja.

También es una señal de que los movimientos de la oficina principal de Washington continúan dando sus frutos. Firmar a Ertz la temporada pasada fue vista como una adición inteligente, dando a Daniels una manta de seguridad veterana durante su crítica campaña de novato en el desarrollo. Si su conexión continúa creciendo, podría convertirse en un punto focal del éxito del ataque aéreo de Washington, especialmente en situaciones clave de la zona roja y la zona roja. Además, con Pro Bowl recién salido Terry McLaur Fuera del campamento con una disputa por contrato, la conexión de Daniels y Ertz puede tener que asumir un papel más vital.

A medida que los comandantes regresan de Foxborough después del primer partido de pretemporada del viernes por la noche y continúan con el campamento de entrenamiento, todos los ojos estarán en cómo el dúo final del mariscal de campo y el dúo lleva su impulso a la temporada regular. Si la práctica conjunta de esta semana fue una indicación, Daniels y Ertz no continúan construyendo química; Están estableciendo el tono para un delito que los necesitará para hacer ruido en 2025.