Rob Cesternino sobre Asesinato, el juego de Michael Rapaport

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers de los primeros tres episodios de “Los traidores”Temporada 4, ahora transmitida en Peacock.

Han pasado más de 20 años desde Rob Cesternino Jugó juegos mentales en la televisión, pero el jueves por la noche, la estrella de “Survivor” regresó a la competencia en la cuarta temporada de “The Traitors”. Desafortunadamente, su debut televisivo no duró mucho, ya que los Traidores decidieron asesinarlo en segundo lugar, después del favorito de “Gran Hermano”, Ian Terry.

Esta temporada introdujo un nuevo giro en el juego; Alan Cumming revelado a un jugador durante el estreno que serían un traidor secreto. Cada noche, esa persona les daría a los otros Traidores una lista corta con opciones de a quién podrían matar. Durante el segundo episodio, los traidores Lisa Rinna, Candiace Dillard y Rob Rauches tuvieron la oportunidad de descubrir la identidad secreta del traidor. Para ello, tuvieron que cometer con éxito un asesinato a plena vista; Los Traidores tuvieron que obtener una pila de cartas del tarot de la cocina, y cada carta representaba a un jugador. Luego deben elegir a quién asesinar y quemar esa tarjeta.

Candiace decidió iniciar una línea de conga para distraer al resto del elenco mientras Rob R. se coló y agarró las cartas, compartiéndolas con Rinna. Juntos, eligieron a Rob C. y quemaron la tarjeta, sin decírselo a Candiace. Sin embargo, se emocionó cuando se enteró, porque poco después de que terminara la línea de conga, Rob C. le dijo que tenía la sensación de que los Traidores estaban matando a plena vista. Los Traidores no tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a cara con el Traidor secreto, porque en cambio se reveló durante el destierro de esa noche: Donna Kelce era la Traidora secreta, y la casa la llamó y la envió a casa.

Rob C. forma parte del mundo reality desde hace bastante tiempo; apareció por primera vez en “Survivor: The Amazon” en 2003, quedando en tercer lugar. Regresó al año siguiente para “Survivor: All Stars”, pero fue eliminado en tercer lugar. Si bien nunca ganó el juego, es conocido como uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado y desde entonces ha hecho una carrera lucrativa gracias a su adoración por los reality shows.

En 2010, Cesternino lanzó «Rob Has a Podcast», también conocido como RHAP, una plataforma que resume y analiza los reality shows, específicamente «Survivor», «Big Brother» y «The Amazing Race». La cadena comenzó como resúmenes, pero creció hasta comenzar a presentar comentarios, entrevistas y eventos comunitarios para todo tipo de leales a los reality shows. A finales de este año, publicará un libro sobre «Survivor», titulado «The Tribe Has Spoken», en el que profundiza a continuación.

Cereza Euan/PAVO REAL

Aquí, Cesternino habla de su sorpresa por haber sido asesinado, no desterrado; lo que aprendió de su experiencia en “Traidores” y si esto significa que habrá más apariciones en reality shows en su futuro.

Eres conocido por ser un gran jugador. ¿Te preocupaba tener un objetivo desde el principio?

Estaba muy preocupado porque me iban a desterrar. Estaba realmente preocupado después Boston Rob vino y jugó un gran partido. en la temporada 3. Sentí que la gente me miraría a mí y a mi experiencia en “Survivor” y en el podcasting, y diría: “No confío en él”, y querrían desterrarme de inmediato. Realmente estaba muy preocupado por eso. Supongo que me sorprendió gratamente que la gente no pareciera sospechar demasiado de mí… excepto los Traidores. ¡Creo que a todos los demás les agradaba!

¿Cuándo supiste quiénes eran los Traidores y cómo reaccionaste?

Una vez que sales del juego, los productores te dicen quiénes son los Traidores, y tal vez te lo demuestren en algún momento. Me sorprendió quiénes eran los Traidores. Definitivamente pensé que era Ama de casa, pero pensé que era Dorinda Medley. Tenía mucho sentido para ella regresar y convertirla en Traidora, y estaba muy tranquila. ¡Dorinda es súper Zen ahora! ¿Desde cuándo? Ella era muy diferente a la temporada pasada, así que realmente pensé que ahora estaba tan tranquila y serena porque es una Traidora.

Iba a decir que no deberías haber dicho que estaba ocurriendo un asesinato a plena vista frente a Candiace. Pero al final, ni siquiera importó porque ni siquiera pudo decírselo a sus compañeros Traidores. ¡Te asesinaron de todos modos!

Me alegro de habérselo dicho a Candiace, así al menos podría infundirle un poco de miedo: que supiera lo que era estar en el lado receptor de una amenaza. Pero sí, eso fue una gran sorpresa para mí. Tenía una buena relación con Candiace y sentí: «Aquí está uno de mis amigos, tengo que advertirles a mis amigos sobre lo que está pasando».

¿Hiciste muchas alianzas mientras estuviste allí?

Me sentí muy cerca de Tiffany Mitchell de “Gran Hermano” y sentí que ella era otra jugadora social e inteligente con la que realmente podría haber trabajado. También me sentí muy cerca de Monét X Change, que para empezar estaba en mi coche. Monét era otra persona en la que realmente confiaba mucho. Sentí que Monét era definitivamente un Fiel.

Euan Cereza/Pavo Real

Hablando del elenco, me sorprendió que Michael Rapaport fuera elegido, y puede que sea la persona más molesta para jugar. ¿Cómo te fue en la casa con él?

Escucha, ¿lo hace? Michael Rapaport sabe cómo conseguir tiempo frente a la pantalla¿aunque?

Quiero decir, supongo que eso es cierto.

Para mí, pensé que Michael Rapaport era un obstáculo muy interesante. Aparte de todo lo demás, él era un gran centro de atención. Instantáneamente sentí que no hay forma de que Michael Rapaport sea un traidor. Ningún Traidor jamás actuaría así. Y tuve conversaciones por separado con Lisa, Candiace e incluso Rob. Le dije a Lisa: «Lo conoces. Está relacionado con todo el material de Bravo. ¿Es así?». Y ella dijo: «Es un muy buen actor». Le dije: «¿Es un actor de método 24 horas al día, 7 días a la semana, Lisa?». Creo que los Traidores realmente estaban tratando de insistir mucho en que Michael Rapaport es un Traidor, y creo que al final no me ayudó que yo fuera muy expresivo, diciendo que Michael Rapaport es un Traidor. no un Traidor, pero le dije que tenía que irse porque sentía que era un gran problema en términos de ayudar a los Fieles. Él siempre iba a ser una distracción.

Completamente. Me sorprendió que todavía estuviera allí en tres episodios.

¡Pero a los Traidores les gusta tener ese tipo de distracción!

¿Qué aprendiste durante tu paso por “Los Traidores”?

Aprendí mucho sobre mí durante todo este proceso. Creo que lo que aprendí es que no soy necesariamente el mejor juez de carácter, pero sí soy un buen juez de las acciones de las personas. Debería prestar un poco más de atención a lo que hace la gente, porque por desgracia y por suerte, como casi todas las personas que conozco. Realmente soy una persona muy confiada y creo que sólo necesito ser un poco más perspicaz con algunas de las personas que conozco.

¿Quién crees que está jugando el mejor juego hasta ahora?

Quedé realmente impresionado con todos los Traitors de nuestra temporada. Muchas veces tienen un Traidor que es un verdadero comodín; Verás a los otros dos Traidores preguntando cómo van a tratar con esa persona. No sé si pensaron que tal vez Lisa, Candiace o Rob serían un comodín, pero estoy muy orgulloso de ellos en términos de lo bien que han trabajado juntos. Han estado jugando muy, muy inteligentemente y estoy esperando a ver si los Fieles pueden contraatacar.

¡Tan verdadero! Entonces, has hecho dos temporadas de “Survivor” pero también tienes una enciclopedia de conocimientos sobre videojuegos. ¿Cómo se compara este juego con “Survivor”?

Esto fue muy divertido. He pasado toda mi carrera hablando de “Survivor”, y ese es su propio animal, pero “The Traitors” es uno de esos fenómenos. Estaba muy agradecido por tener la oportunidad de ir y participar en este salvaje misterio de asesinato que es tan emocionante de ver, y puedo ser parte de ese mundo también, y ahora tengo un poco más de idea de cómo funciona todo para hacer podcasts sobre ello. Así que fue todo un placer para mí.

Creo que “Survivor” es más difícil solo en términos físicos. Sin embargo, es una mente real F-, «Los Traidores». Entonces, en última instancia, no pude experimentar dónde “Traitors” se vuelve realmente difícil y hay traiciones reales que ocurren en cada temporada del programa.

Tengo que preguntarte sobre tu próximo libro, “The Tribe Has Spoken”, sobre “Survivor”. ¿Por qué querías sumergirte en esto ahora?

Entonces, 25 años de “Survivor”, parecía el momento adecuado. Tuve este viaje realmente interesante con el programa en el que era un gran fanático, luego fui jugador y luego me convertí en este podcaster que realmente ha estado allí durante aproximadamente el 60% de la historia del programa en este momento. No creo que nadie haya contado nunca la historia de «Survivor», ya que ha pasado por su propia evolución, desde donde empezamos en Borneo en el año 2000 hasta dónde estamos en la nueva era y lo que están haciendo en «Survivor» 50. Y pensé que iba a ser súper divertido para un fan de «Survivor» volver conmigo a través de ese viaje, desde donde comenzó, desde donde comencé, catalogando todos los grandes momentos históricos y todo de los jugadores icónicos que son casi como dioses griegos, en términos de la mitología de “Survivor”. Es simplemente un verdadero tesoro escondido de toda la información que tengo sobre “Survivor”, y quería ponerla por escrito para la gente.

Entonces, como alguien que ha visto desde el principio, ¿podremos celebrar el espectáculo?

Esta es una carta de amor a «Survivor», y es realmente un programa que cambió mi vida de muchas maneras: desde que fui un estudiante universitario desempleado que descubrió esto en el año 2000 y realmente todo lo bueno que llegó a mi vida, incluido «The Traitors», fue parte de «Survivor» que me acogió. Siempre he estado tan enamorado de todos estos programas y estos formatos, y siempre estoy muy emocionado de hablar sobre lo apasionado que soy por estas cosas.

¿Cómo te sientes acerca de la próxima entrega de “Survivor” 50?

¿Cómo no estar entusiasmado con “Survivor” 50 y todo el espectáculo que habrá? Y dieron algunos cambios grandes, dieron algunos cambios salvajes, y veremos cómo resultarán. La mayoría de los fanáticos de “Survivor” con los que he hablado están muy entusiasmados con las leyendas que están regresando y con la oportunidad de ver a algunos de estos jugadores de la vieja escuela regresar a sus pantallas. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos jugadores que regresan a “Survivor”, por lo que casi todos los fanáticos con los que hablé están muy emocionados y, en todo caso, simplemente están nerviosos de poder arruinarlo.

¿Quieres sumergirte en otros programas, a través de podcasts sobre ellos o compitiendo en ellos?

“Gran Hermano” fue donde comencé mi viaje; Postulé para estar en “Gran Hermano 3” y no fui seleccionado, y así fue como entré en el ciclo de casting de “Survivor”. Creo que «Gran Hermano» es divertido, pero es muy largo. Es un compromiso muy largo. Escucharé si suena el teléfono.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.