Conozca a los 10 asistentes de Variety para ver la clase de 2025

-
Nikki Bergman
División de Coordinador, Cine y TV
Socios de medios de rango
Al crecer en Nueva York, Bergman no pensó en el mundo del espectáculo como una carrera viable, pero ella dice que su mente fue cambiada cuando un agente habló en una de sus clases en la USC. “Pensé, ‘Tengo que hacer este trabajo. ¿Qué es este trabajo?’ Y desde entonces, fue un poco de velocidad por delante «. Se unió a Range Media Partners en octubre de 2021 como asociada, trabajando con los socios fundadores Dave Bugliari, Mick Sullivan y Michael Cooper. Después de una reciente ascenso a la coordinadora, cerró un acuerdo para el cliente de la gama Benjamin Clementine para unirse a la segunda temporada de la serie de Netflix «The Gentlemen».
-
Katie Byrne
Asistente, escritorio de Casey Bloys, presidente y CEO
Contenido de HBO y HBO Max
El graduado de UCLA comenzó su carrera en Comedy Touring en UTA, luego trabajando en Tiny Reparations y Brillstein antes de aterrizar en el escritorio de Casey Bloys en HBO. «Cada día es extremadamente diferente, lo cual es emocionante, porque Casey tiene una gran cantidad de responsabilidades y está en un nivel tan alto que interactúa con tantos tipos diferentes de personas, diferentes espectáculos y su horario siempre está cambiando», dice Byrne. «Mi trabajo es ante todo asegurarme de que Casey tenga lo que necesita para tener un día sin problemas todos los días y poder ejecutarlo al nivel que se encuentra».
-
Química simab
Asistente ejecutivo de Matthew Greenfield, presidente
Fotos de Searchlight
Un nativo de Los Ángeles, Simab se graduó de NYU antes de trabajar en escritorios en CAA y una gestión sin título. Durante los últimos cuatro años, ha sido la asistente ejecutiva de Matthew Greenfield en Searchlight Pictures, ayudando a pasear a tales proyectos de cine y televisión como «un completo desconocido», «Todos los extraños», «The Delout» y el próximo reinicio de «Buffy the Vampire Slayer». Ella dice que estar en «un estudio más pequeño dentro de la burbuja de Disney ha sido realmente gratificante. Hace que el trabajo se sienta menos orientado a las tareas y más orientado a los proyectos».
-
Bela Levin
Coordinador, oficina de Dana Goldberg, directora creativa
Paracaidismo
Levin dice que fue una apuesta cuando pasó una gran parte de sus ahorros para dejar a su natal Brasil para inscribirse en UCLA e intentar encontrar un camino en el espectáculo, pero parece estar dando sus frutos. Desde que se unió a Skydance en 2021, ha trabajado con CCO Dana Goldberg en algunos de los proyectos más grandes de la compañía, desde el éxito de taquilla de la pantalla grande de más de mil millones de dólares «Top Gun: Maverick» hasta la serie de acción de Amazon «Reacher». «Si he hecho bien mi trabajo, ella no ve la mitad de las cosas que estoy haciendo porque me aseguro de que sea capaz de hacer su trabajo», dice ella.
-
Jessica Omokheyeke
Asistente ejecutivo y gerente de proyectos, Dei, para Harvey Mason Jr., CEO, y Ricky Lyon, Director de Diversidad, Equidad e inclusión
La academia de grabación
Después de interpretar «Breaking Free» en su programa de talentos de cuarto grado, Omokheyeke sabía que estaba destinada a seguir una carrera en la música. Ella probó por primera vez el negocio cuando era estudiante en NYU, pasando por sellos discográficos Interscope and Beat. Al graduarse en junio de 2023, consiguió un trabajo en la Academia de Grabación, donde hoy planea eventos exclusivos de la industria musical. «Estoy realmente emocionado e inspirado con muchos de los artistas hoy en día, solo que no se disculpan, auténticamente ellos mismos de cualquier manera que sea fiel a ellos», dice ella. «La música ahora se está volviendo mucho más personal y ver cómo los artistas eligen vivir sus vidas y lo que sacan musicalmente es emocionante».
-
Hacia Rose
Asistente literario de películas, escritorio de Ida Ziniti, cotizante literario y miembro de la junta
CAA
Comenzando como pasante de CAA durante su último año en USC, Poole se dio cuenta rápidamente de que estaba en el centro de todos los medios de comunicación que había consumido creciendo. Ahora que es asistente de Ida Ziniti, está experimentando un momento de círculo completo. «Ahora puedo ayudar a armar lo que tengo que ver cuando era niño», dice ella. Ningún día es el mismo para Poole, pero, para ella, esa es la parte divertida. Alrededor del 80% de su tiempo está dedicado a las tareas típicas de los asistentes, desde la gestión del horario de Ziniti hasta la coordinación de las reuniones de los clientes, y el otro 20% está dedicado a su trabajo como aprendiz de cine.
-
Christine Murrain
Coordinador, Oficina de Pearlena Igbokwe, Presidente, Estudios de TV
NBC Entertainment & Peacock Scripted
Murrain ha estado en NBCUniversal durante los últimos seis años. Comenzó como una página de la costa oeste en 2019 y pasó a trabajar en estrategia, producción y adquisiciones para imágenes universales y características de enfoque. Admira la compostura de su actual jefe, la ejecutiva de televisión Pearlena Igbokwe, enfatizando la importancia de la humildad como una cualidad necesaria en la industria del entretenimiento. «Si llego a estar en un papel en el que puedo dar forma al contenido que estamos haciendo y las experiencias de las personas que lo están haciendo», dice, «eso sería fantástico».
-
Blake Maley
Coordinador, escritorio del presidente Leslie Siebert
Agencia gersh
Desde el momento en que era un niño, viendo espectáculos de teatro en vivo con su madre, Maley se ha visto atraído por la narración de historias y la influencia del entretenimiento. «Sabía que quería trabajar con los mejores comerciantes en Hollywood y aprender de los mejores», dice el nativo de Chicago, y vio a las agencias de talento como lugares donde la narración e influencia se cruzan. Pero en la Universidad de Washington en St. Louis, obtuvo una licenciatura en antropología, que señala tiene un fuerte énfasis en la observación antes de la acción, en contraste con su concierto actual, donde a menudo tiene que «saltar y aprender haciéndolo, y a veces lo resuelve después del hecho».
-
Arman Yaghmai
Asistente literario de películas para cofundador y socio Adam Levine
Brío
Al crecer en Los Ángeles, Yaghmai descubrió un amor por escribir historias a una edad temprana. Ahora, como asistente literario cinematográfico para Verve, Yaghmai a menudo lee de seis a siete guiones por semana en busca de nuevas voces cinematográficas, al tiempo que planea eventos filantrópicos como The Verve Walk, que recauda dinero para apoyar las artes del centro de la ciudad. «Tengo la esperanza de que se hagan más historias originales y se concretan», dice. «Las cosas que se destacan cuando leo guiones son las que tienen una especie de voz única y una historia realmente convincente que comienza con personajes que son distintos».
-
Olivia Zweig
Asistente administrativo del presidente Ashley Brucks
Gemas de pantalla
Zweig comenzó su carrera como asistente de producción en la exitosa serie de realidad de Fox «The Masked Singer», luego en noviembre de 2021 hizo la transición para escribir un desarrollo en Sony, donde informó por primera vez a Maia Eyre en Columbia Pictures. El año pasado, asumió su papel actual como asistente para la presidenta de las gemas de las gemas Ashley Brucks, trabajando en una lista de películas de género como las que le gustaría que algún día produzca. Ella dice que su trabajo le da «la oportunidad de contribuir más y trabajar estrechamente con cada ejecutivo» y «fomentar un ecosistema creativo en toda la división».
