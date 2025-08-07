Conozca a los 10 asistentes de Variety para ver la clase de 2025

Asistente ejecutivo y gerente de proyectos, Dei, para Harvey Mason Jr., CEO, y Ricky Lyon, Director de Diversidad, Equidad e inclusión

La academia de grabación

Después de interpretar «Breaking Free» en su programa de talentos de cuarto grado, Omokheyeke sabía que estaba destinada a seguir una carrera en la música. Ella probó por primera vez el negocio cuando era estudiante en NYU, pasando por sellos discográficos Interscope and Beat. Al graduarse en junio de 2023, consiguió un trabajo en la Academia de Grabación, donde hoy planea eventos exclusivos de la industria musical. «Estoy realmente emocionado e inspirado con muchos de los artistas hoy en día, solo que no se disculpan, auténticamente ellos mismos de cualquier manera que sea fiel a ellos», dice ella. «La música ahora se está volviendo mucho más personal y ver cómo los artistas eligen vivir sus vidas y lo que sacan musicalmente es emocionante».