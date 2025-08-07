





El asesor de seguridad nacional Ajit Doval se reunió el jueves Presidente ruso Vladimir Putin en Moscúdijo el servicio de prensa de Kremlin.

Doval llegó a Rusia el miércoles para mantener conversaciones cruciales sobre energía bilateral y lazos de defensa y preparar el terreno para la visita del presidente Vladimir Putin a la India a finales de este año.

Un video clip compartido por el servicio de prensa de Kremlin en X mostró a Ajit Doval dándose la mano con Putin antes de sostener las conversaciones.

Su visita comenzó un día en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que abofeteando un arancel adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios como penalización por comprar petróleo ruso, duplicando al 50 por ciento.

Anteriormente, Doval conoció al Secretario del Consejo de Seguridad Ruso Sergey Shoigu.

«Rusia está comprometida a una mayor cooperación activa con la India para formar un orden mundial más justo y sostenible y garantizar la supremacía del derecho internacional», dijo Sergey Shoigu el jueves.

Durante su reunión con Doval, Shoigu dijo que Rusia e India están vinculados por «los lazos de amistad fuertes y probados en el tiempo».

«Un diálogo político basado en la confianza de varios niveles está funcionando efectivamente entre nuestros países ahora. Se basa en contactos regulares entre el presidente Putin y Primer Ministro Narendra Modi. Es importante determinar las fechas para las próximas negociaciones a gran escala entre nuestros líderes «, dijo la agencia estatal de noticias TASS, informó el PTI.

Shoigu dijo que para Moscú, lo más importante es fortalecer de manera integral la asociación estratégica privilegiada especial con India, que se basa en

«Estamos comprometidos con una mayor cooperación activa para formar un orden mundial nuevo, más justo y sostenible, garantizar la regla del derecho internacional y combatir conjuntamente los desafíos y amenazas modernas», dijo Shoigu, según el PTI.

Doval expresó la esperanza de que la reunión de la cumbre proporcione nuevas direcciones para el desarrollo de relaciones bilaterales y produzca un resultado «tangible y sustancial» de las conversaciones, informó Tass.

El 19 de noviembre de 2024, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Putin visitaría la India.

Mientras tanto, «NSA Doval, durante su visita a Moscúha dicho que las fechas para la visita del presidente Putin a la India se están resolviendo «, dijeron fuentes al PTI.

Dijeron que el momento de que se informa a finales de agosto en algunos medios es incorrecto.

La NSA no ha indicado una fecha o hora específica en sus compromisos, dijeron el jueves.

(con entradas PTI)









