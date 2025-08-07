Acha Septriasa tenía a Suudzon a Dios durante su divorcio con Vicky Kharisma

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mundo del entretenimiento en el país. Familiar ACHA SEPTRIASA Y Vicky Kharismaque todo este tiempo parecía armonioso, aparentemente terminó. Su divorcio fue decidido oficialmente por el Tribunal Religioso Central de Yakarta en mayo de 2025, terminando el viaje de amor que se ha establecido durante ocho años. Sin embargo, detrás de esta gran decisión, la historia de una profunda lucha interna de la actriz, que recientemente fue revelada al público.

Acha, conocido a través de su papel icónico en la película My Heart, ha presentado secretamente una demanda divorciado Desde diciembre de 2024. Esta decisión sorprendió a muchas partes, principalmente porque esta pareja rara vez fue arrastrada por problemas inclinados durante el matrimonio. Sin embargo, mucho antes de que se extendieran las noticias del divorcio, Acha aparentemente se enfrentaba a una tormenta interna bastante complicada, incluidas las dudas espirituales que lo hicieron cuestionar el destino.

En una entrevista en el canal de YouTube de Daniel Mananta en abril de 2025, Acha compartió su experiencia personal sin mencionar su estado matrimonial que aún no era conocido por el público. La actriz cuyo nombre completo es Jelita Septriasa reveló que sentía un vacío interno que era difícil de explicar. A pesar de llevar a cabo la adoración obligatoria como mujer musulmana, su corazón permanece inquieto.

«Me siento bien, algunos son menos que yo. ¿Cuál es la oración de Fardu cinco veces al día?» Extendiendo ACHA Septriasa, recolectado el jueves 7 Agustus 2025.

También reconoció que los sentimientos de Suudzon o el mal prejuicio hacia el plan de Dios se convirtieron en la raíz de su ansiedad. Esto hace que Acha Septriasa sienta que sufrir adoración no es suficiente para que su corazón se calme.

«Me siento porque creo que Suudzon sobre el plan de Dios, no aceptar el destino dado, por lo que yo, realizar una oración obligatoria no es suficiente», agregó la madre de un niño.

El punto de inflexión en su viaje espiritual ocurre cuando comienza a orar arrepentirse. Curiosamente, ACHA estudió esta práctica al hacer los preparativos para la película Qodrat 2. El proceso de lectura para la película lo llevó inesperadamente a una nueva comprensión que lo ayudó a encontrar la paz.

«Siento que, incluso si está obligado a callarse. Finalmente, finalmente dirige la oración. Debido a que la aprende de la película, siente que está ayudado», dijo.

Acha siente que Dios dio instrucciones en el momento adecuado. Finalmente trató de acercarse al Todopoderoso.

«Sintiendo que estaba heredero, ‘Esto es para que puedas calmarte. Este es el ayer que aprendiste de leer. ¡De diciembre de diciembre a marzo?'», Dijo Acha.

«Así que es como, wow, es una locura. Realmente dado la forma de no frustrarse. Dado el camino, solo vuelve a mí, a Dios», agregó.

El período de diciembre de 2024 a marzo de 2025, llamado ACHA como una guía completa, resultó coincidir con el proceso de divorcio inicial. Este reconocimiento parecía ser un reflejo del poder interno que encontró en la mitad de las pruebas de la vida. El arrepentimiento de Salat se convierte en un ancla que ayuda a ACHA a permanecer firme e insoluble en la desesperación.