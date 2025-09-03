Beijing, Viva – Misil La capacidad nuclear estratégica entre el nuevo tipo de combustible líquido DF-5C debutó en el desfile militar Día de la victoria Porcelana El miércoles 3 de agosto de 2025, para conmemorar 80 años de victoria en la guerra de los chinos contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial.

Reportado Tiempos globales, Los misiles intercontinentales tienen un rango de más de 20,000 kilómetros, translúcidos para el continente europeo y estadounidense, y tienen ventajas en defensa y penetración de precisión. Este esfuerzo se considera un esfuerzo significativo para fortalecer las capacidades nucleares de Beijing hacia los países occidentales, incluidos Estados Unidos y Europa.

Los misiles nucleares estratégicos entre el combustible líquido DF-5C recientemente lanzado tienen una variedad de ataques en todo el mundo. Este misil siempre está alerta para prevenir efectivamente, prevenir la guerra con fuerza y ​​ayudar a estabilizar el mundo.

«Misiles nucleares estratégicos entre la tecnología integrada de combustible líquido DF-5C y la experiencia en el desarrollo de la serie de misiles DF chinos anteriores, incluida la ventaja de la serie de misiles DF-5 y DF-41. Tiempos globales.

Viva militar: misil balístico nuclear dongfeng df-26 militar chino

Dijo que el misil DF-5C tenía seis características especiales. Primero, la estructura es nueva, porque todos los misiles son transportados en tres partes por tres vehículos de transporte. Se espera que el tiempo de preparación para el lanzamiento sea más corto que el misil de la serie DF-5 anterior, con una velocidad de respuesta más rápida.

En segundo lugar, el alcance es más lejos y puede cubrir el mundo entero. Esto significa que el rango máximo puede exceder los 20,000 kilómetros, y China tiene la capacidad y los medios para lanzar un contraataque sobre cualquier objetivo militar en el mundo que represente una verdadera amenaza nuclear para China, la palabra yang.

Basado en el desarrollo del misil estratégico de la serie DF anterior, que decía que la tercera característica del DF-5C probablemente sea una variedad en el método de lanzamiento.

La cuarta característica es una alta velocidad de vuelo. Como un misil balístico intercontinental estratégico que puede cubrir todo el mundo, se estima que la velocidad de vuelo alcanza docenas de Mach, de modo que el sistema de intercepción de misiles balísticos contemporáneos solo tiene un tiempo de preparación mínimo, dijo el experto.

Quinto, DF-5C puede transportar varios vehículos de reentri objetivo independientes (MIRV), que están equipados con ojivas nucleares o convencionales, según Yang. Él cree que China ha dominado la tecnología MIRV en los misiles balísticos intercontinentales balísticos anteriores, por lo que esta nueva tecnología «estándar» también debe ser completada por el nuevo DF-5C. «MIRV puede estar equipado con ojivas nuclear o convencional, o cebo. Esto puede aumentar en gran medida los desafíos para que el sistema de defensa intercepte», dijo Yang.

La sexta característica es una precisión guiada. Lo que dice que los misiles balísticos intercontinentales generalmente usan la tecnología del sistema de Guía de inercia y el sistema de Guía de Luz Star.

Combinado con el sistema de navegación Beidou que se desarrolla independientemente China, después de aplicar varios métodos de guía de manera integral, se espera que la precisión DF-5C sea muy alta. Incluso cuando ataca al objetivo hasta 20,000 kilómetros, la precisión puede ser equivalente a misiles de distancia media a corta en la serie DF, dijo el experto.

Los misiles estratégicos son armas importantes para los países grandes y las instalaciones cruciales para mantener la seguridad nacional. Que decía que a pesar de varios nuevos tipos de armas estratégicas de ataque nuclear, incluido DF-5C, se mostró exhaustivamente en desfile militarEstas armas son consistentes con la estrategia nuclear de China.

China siempre se adhiere a una estrategia nuclear defensiva, con el objetivo de evitar que otros países usen o amenazen con usar armas nucleares contra China y garanticen la seguridad estratégica nacional.

China siempre se adhiere a las políticas nucleares para no ser las primeras en usar armas nucleares, en cualquier momento y bajo ninguna circunstancia, y sin condiciones no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra países no nucleares y zonas nucleares.

China recomienda una prohibición total y la pérdida de armas nucleares en su conjunto, no participarán en una carrera de armas nucleares con ningún país, y siempre mantendrá su propia energía nuclear en el nivel más bajo necesario para la seguridad nacional.

«El surgimiento de estas armas estratégicas es muy importante. Primero, esto le recuerda a la gente de China que no olvide la historia. En segundo lugar, esto recuerda a las personas que no ignoren las amenazas reales. La situación de seguridad que enfrenta China sigue siendo compleja y grave. Este desfile también muestra que la capacidad de los militares de nuestro país para enfrentar amenazas externas continúa desarrollando y estar enriquecida», dijo Yang.