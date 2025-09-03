Douglas Aibel renunciando como director artístico de Vineyard Theatre

Douglas Aibel Renunciará como director artístico de Vineyard Theatre, terminando una carrera de cuarenta años. Continuará trabajando como productor y director de casting, centrándose en varios proyectos de cine y televisión próximos.

Es un cambio importante para la organización dado que Aibel ha ocupado el cargo desde 1985, y en asociación con Sarah Stern desde 2011. Comenzó su trabajo allí en 1982, uniéndose al Vineyard Theatre como directora asociada. Durante cuatro décadas, pasó a las grandes obras al escenario, incluida «Cómo aprendí a conducir», «Tres mujeres altas», «Lady Day en Emerson’s Bar and Grill», «Avenue Q» y «The Scottsboro Boys». En su papel de liderazgo, Aibel defendió a escritores como Paula Vogel, Edward Albee, Nicky Silver, Craig Lucas, Kirsten Childs, Polly Pen, Colman Domingo, John Kander y Branden Jacobs-Jenkins.

Aibel y Vineyard Theatre fueron los destinatarios del premio Obie Ross Wetzsteon de 1998 «por apoyo sostenido de artistas y creatividad en el teatro», y también ha aceptado los premios de drama y premios Lortel en nombre del teatro. Stern continuará dirigiendo Vineyard Theatre.

«Ha sido el honor y el privilegio de su vida servir como director artístico de mi amado Vineyard Theatre durante cuatro décadas, y siempre estaré profundamente agradecido con los increíbles artistas que arrojan su suerte, y trabajaron juntos para construir un lugar muy especial para la creación de nuevas obras y musicales», dijo Aibel en una declaración. «Nunca hubiera soñado que cuando mi yo de 24 años se conociera por primera vez [Vineyard founder] Barbara Zinn Krieger, y ofreció lanzar un nuevo programa de juego en el recién inaugurado Vineyard, que más de 40 años después, la compañía seguiría siendo mi hogar «.

«La fallecida Gran Laura Nyro describió una vez su proceso de composición de canciones como similar a la creación de un ‘patio de recreo serio’ para el desarrollo de nuevos trabajos», agregó. «Creo que es una metáfora adecuada para lo que ha sido el viñedo, y sigue siendo, por sus aventureros artistas y audiencias. Mi más profundo aprecio a todos los que forman parte de él».

Muchos de los autores que trabajaron con Aibel lo elogiaron por su administración. «Después de que mi teatro fue rechazado por otro teatro, lo envié a Doug Aibel, quien me llamó 24 horas después», recordó Vogel. «» Nos gustaría hacer tu juego «, dijo.» ¡¿Qué?! » «Todo está aquí en la página». Doug Aibel es un artista de teatro que no solo puede leer: puede imaginar la producción, el casting, el director y diseñar cuidadosamente el marketing.

«Los miembros de la junta de Vineyard y yo estamos muy agradecidos con Doug: en los más de 40 años desde que se unió a nuestra fundadora Barbara Zinn Krieger y se convirtió en directora artística de The Vineyard, ha producido obras de teatro que han tenido un profundo impacto en el teatro, en y más allá de la ciudad de Nueva York», dijo Annette Stover, presidente de la Junta del Teatro Vineyard.

Stern added: “I have been fortunate to call Doug a mentor, a partner, and a friend in our work at the Vineyard for more than two decades. His vision, ingenuity, and deep care for artists are in the DNA of the Vineyardand leave a profound legacy, from Tony- and Pulitzer Prize-winning plays and groundbreaking musicals to artists shaped by his belief in their voices. As he embarks on a new chapter of Produciendo y continúa su brillante trabajo de casting en cine y televisión, estoy agradecido por su integridad, pasión y contribuciones extraordinarias a The Vineyard y al Teatro Americano, y por todo lo que existe porque la fomentó hacia adelante «.

Además de su trabajo en Vineyard, Aibel también es director de casting de cine y televisión. Entre sus muchos créditos cinematográficos se encuentran obras tan aclamadas como «materialistas», «Manchester by the Sea», «The Grand Budapest Hotel», «Dead Man Walking», «Unbreakable» y «The Royal Tenenbaums». Las próximas películas incluyen «Jay Kelly» de Noah Baumbach y «The Bride» de Maggie Gyllenhaal. Sus créditos de casting para la televisión incluyen «Sucession», «Mozart in the Jungle» y «The Sinner». Ha recibido numerosos premios Artios por su trabajo cinematográfico, un premio especial de Robert Altman Independent Spirit por su trabajo en «Story de matrimonio», y las nominaciones de BAFTA y Emmy.