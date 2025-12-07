Draymond Green critica a los fanáticos de los Warriors que quieren que despidan a Steve Kerr

El guerreros del estado dorado Tuvo un buen comienzo de temporada, pero el impulso se acabó y cayeron a un récord de menos de .500. Lesiones a Esteban Curry, Jimmy mayordomo y Draymon Verde hacer que la situación parezca peor mientras luchan por conseguir victorias. Algunos fanáticos de los Warriors han comenzado a criticar al entrenador en jefe Steve Kerr porque sus decisiones perjudican al equipo.

Green se opuso específicamente a esto. queja y usó su página de redes sociales en Threads para responder a uno de ellos:

«¡Cállate! Los fanáticos no ganaron nada antes de que Steve trajera sus formas de ganar a la bahía. ¡Guárdalo! Observaste la incompetencia durante muchos años si eres un verdadero fanático. Cállate y susurra esa mierda a otro idiota que quiera escuchar».

Alguien tan franco como Green probablemente respaldaría el despido de un entrenador si sintiera que el entrenamiento es un problema real por la falta de éxito del equipo. Green hizo referencia a que Kerr tiene un excelente historial histórico de victorias de los Warriors desde que se convirtió en entrenador en jefe en 2014, antes de competir por títulos la mayoría de las temporadas.

Por qué Draymond Green ama a Steve Kerr

Algo que se pasó por alto sobre el ascenso de Golden State en el NBA Son los cambios que Kerr hizo una vez que reemplazó al ex entrenador en jefe Mark Jackson. Los Warriors mostraron potencial para competir por un título, pero nunca pasaron de la segunda ronda durante el mandato de Jackson. Kerr ganó instantáneamente un campeonato de la NBA durante su primera temporada como entrenador en jefe.

Kerr colocó a Green en la alineación titular para reemplazar al lesionado David Lee. Golden State firmó con Lee un contrato importante, por lo que Jackson lo puso por encima de Green en el momento decisivo de su última temporada como entrenador en jefe. Kerr vio algo especial en Green y reconoció las cualidades ganadoras que presenció mientras jugaba para el toros de chicago y Espuelas de San Antonio.

Algunos dicen que Green le debe mucho a Kerr por tomar una decisión inesperada y obtener resultados instantáneos. Green encontró el papel de sus sueños en la NBA detrás de Curry y Klay Thompson. La capacidad de ocultar sus defectos ofensivos y convertirse en un gran defensor de todos los tiempos probablemente no sea lo mismo sin Kerr como entrenador.

Por qué Draymond Green insultó a los fanáticos de los Warriors

Los fanáticos de los Warriors enojados con Kerr están señalando sus defectos al no sacar lo mejor de su talento cuando jugadores estrella como Curry o Butler están fuera. La directiva de Golden State creía en los jugadores jóvenes Jonathan Kuminga y Brandin Pod Ziemia ayudando al equipo a competir esta temporada, pero ninguno de los jugadores jugó a su nivel de talento.

Kerr ha sido criticado por no aprovechar al máximo el talento de los jóvenes Warriors y por tener rotaciones únicas que no siempre funcionan de manera efectiva. Sin embargo, Green sintió que todo esto es ruido de fanáticos mimados que desean ganar fácilmente en situaciones difíciles que involucran lesiones y cosas que el entrenador no puede controlar.

La contundente declaración de Green es un hecho indiscutible más que una opinión. Golden State no ganó hasta que Kerr se unió a la franquicia y se convirtió en el entrenador en jefe de cuatro campeonatos de la NBA en seis apariciones en las Finales de la NBA. La creencia de Green probablemente sea la misma que la de la gerencia de los Warriors, así que no esperen que Kerr se vaya pronto.