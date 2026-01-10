Cómo ver los playoffs de comodines de la NFL de 2026 en línea gratis y sin cable

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Ahora que el Temporada regular de la NFL 2025-26 ha terminado, la imagen de los playoffs está a la vista con el NFL Eliminatorias de comodines. Hay seis juegos programados este fin de semana con los mejores equipos de la AFC y la NFC compitiendo para llegar al Super Bowl LX.

Y en 2026, habrá seis juegos durante los Playoffs de comodines de la NFL, que se distribuirán en cinco cadenas (FOX, CBS, ABC, ESPN y NBC) y uno transmisión servicio (Prime Video).

<br />

Los juegos de postemporada comienzan el sábado 10 de enero a las 4:30 pm ET/1:30 pm PT. Si desea ver los juegos, hay varias formas de verlos en línea de forma gratuita. Consulta aquí el calendario completo de los Playoffs de la NFL.

¿Quién jugará durante los playoffs de comodines de la NFL?

A partir del sábado 10 de enero, el primer juego de los Playoffs de Comodines de la NFL presentará a Los Angeles Rams luchando contra los Carolina Panthers en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. El inicio está programado para las 4:30 p. m. ET/1:30 p. m. PT por FOX.

En cuanto al segundo juego del sábado, la NFL tiene a los Green Bay Packers enfrentándose a los Chicago Bears en el Soldier Field de Chicago, Illinois, con una hora de inicio a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT. El juego se transmite en vivo Vídeo principal.

El domingo 11 de enero, Buffalo Bills jugará contra los Jacksonville Jaguars en el EverBank Stadium de Jacksonville, Florida, con una hora de inicio de 1:00 p. m. ET/10:00 a. m. PT por CBS, mientras que en el segundo juego los San Francisco 49ers se enfrentarán cara a cara contra Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, a partir de las 4:30 p. m. ET/1: 30 p. m. PT por FOX.

El tercer juego del domingo presenta a Los Angeles Chargers enfrentándose a los New England Patriots en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, con inicio a las 8 pm ET/5 pm. PT. El juego Wild Card se transmite por NBC (y Peacock), como parte de “Sunday Night”.

El último partido de los playoffs de comodines de la NFL es el “Monday Night Football” el lunes 12 de enero con los Houston Texans jugando contra los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, Pensilvania. El juego comienza a las 8:15 p.m. ET/5:15 p.m. PT por ABC o ESPN.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tienes que perderte nada de la acción esta temporada. Puedes acceder a juegos en el mercado en tu televisor con uno de estos muchos antenas de cable asequiblesy casi todos los juegos de la NFL también están disponibles para transmisión en vivo en línea en una variedad de plataformas, como DirectTV y Hulu + TV en vivo. De hecho, algunos servicios ofrecen pruebas gratuitas que puedes usar para transmitir en vivo los playoffs de comodines de la NFL en línea de forma gratuita.

Cómo ver los playoffs de comodines de la NFL en línea: transmisión en vivo de juegos de fútbol sin cable

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir los playoffs de comodines de la NFL a continuación:

DirectTV

DirectTV es una de las mejores maneras para que los cortadores de cable accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $84,99 durante el primer mes de la serie ($94,99/mes después), obtienes acceso al paquete “Choice” del transmisor para NFL Wild Card Playoffs en FOX, ESPN, ABC, CBS y NBC.

Honda TV

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Honda Naranja + Azul El paquete cuesta $ 29,99 durante el primer mes de servicio ($ 60,99 por mes después). El paquete incluye ABC, NBC, FOX y ESPN (Sling TV no incluye CBS), mientras que también incluye NFL Network para análisis y comentarios adicionales. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

Los fanáticos de la NFL pueden agregar el Deportes adicionales paquete a su plan por $11 adicionales al mes para obtener acceso a la red NFL RedZone.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de la NFL. El servicio presenta cuatro de las redes que transmiten juegos de postemporada, incluidas FOX, ESPN, ABC y CBS (Fubo no incluye NBC), mientras que tiene canales adicionales para análisis, como NFL Red Zone. Incluso tiene más de 100 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. El transmisor ofrece una Prueba gratuita de 7 días para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

Desde $89,99/mes, Hulu + TV en vivo es una excelente opción para transmitir canales en vivo de NFL Wild Card Playoffs con acceso a FOX, ESPN, ABC, CBS y NBC, junto con más de 90 canales más, como NFL Network, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

Amazonas

Amazonas Vídeo principal El servicio de transmisión es el hogar del juego Green Bay Packers-Chicago Bears durante los playoffs de comodines de la NFL, mientras que también es el hogar de éxitos originales, como “The Boys”, “Mr. and Mrs. Smith”, “Fallout” y más. El servicio viene con una suscripción a Amazon Prime.

¿No eres miembro? Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo eso Amazon Prime tiene para ofrecer, incluido el acceso a Vídeo principal y Prime Gaming; envío rápido y gratuito en menos de dos días con Prime Delivery; descuentos en tiendas en Whole Foods Market, acceso a eventos de compras exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y más.

Para los juegos de CBS, Paramount+ lo tiene cubierto con precios que comienzan en $7,99/mes o $12,99/mes posteriormente. Supremo+ incluso tiene un Prueba gratuita de 7 días (no incluido en el plan anual), para que puedas probar el servicio tú mismo.

NBC Universal

Pavo real tiene la transmisión del juego Chargers-Patroits. Además, el servicio de streaming tiene acceso a “Sunday Night Football” esta temporada. Pavo real comienza en $10.99/mes para el plan con publicidad.

NFL

Para los fanáticos acérrimos de la NFL, el NFL+ El servicio de streaming es imprescindible. Presenta todos los juegos en redes de transmisión y cable, incluida NFL Network, durante la temporada regular, la postemporada, la pretemporada e incluso el Super Bowl. Transmite las 24 horas de todo lo relacionado con la NFL desde $ 6,99 al mes. Obtenga más información sobre NFL+ aquí.