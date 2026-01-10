VIVA – Agitación interna manchester unido calentándose de nuevo. En medio de noticias sesgadas sobre el futuro Rubén Amorim que se considera que carece del pleno apoyo de la dirección, nombres Jeque Jassim Sorprendentemente, bin Hamad Al Thani está siendo ampliamente discutido nuevamente en las redes sociales.

La decepción de la afición de los Red Devils pareció estallar de nuevo. La atención se centra ahora en la familia Glazer y INEO bajo control Sir Jim Ratcliffe. Se considera que no han demostrado un compromiso total a la hora de formar un equipo competitivo para el nuevo entrenador.

Basado en observaciones en las plataformas de redes sociales de varios fanáticos de MU, la narrativa que surge es muy clara: los problemas del Manchester United no residen en las tácticas al margen, sino en las políticas en la sala de reuniones.

Muchos seguidores volvieron a mencionar el plan de Sheikh Jassim durante el proceso de licitación del club para 2023. La figura del magnate qatarí se considera una solución, ya que promete un apoyo financiero masivo, incluidos fondos de transferencia que se dice que alcanzarán los mil millones de libras esterlinas.

«Si Sheikh Jassim está al mando, el apoyo total al entrenador y a los proyectos del club será una prioridad, no sólo el ahorro», escribió.

Viejas heridas que no han sanado

La reaparición del nombre de Sheikh Jassim es una prueba de que la cuestión de la propiedad del club sigue siendo una vieja herida que no ha cicatrizado para los aficionados. Desde que INEOS asumió el control operativo, las políticas de eficiencia como la reducción de costos y la reducción de personal se han escuchado con más frecuencia que las medidas de gasto en jugadores estrella.

Esto plantea dudas sobre si la dirección actual es realmente capaz de devolver a United a sus días de gloria o simplemente está manteniendo la estabilidad financiera en beneficio de los accionistas.

Estado de la búsqueda de nuevo propietario

Aunque hasta ahora no ha habido ningún anuncio oficial sobre el regreso de la oferta de Qatar, esta oleada de especulaciones es una alarma para INEOS. No ha habido fuentes creíbles que confirmen que haya una nueva oferta sobre la mesa desde que Sheikh Jassim se retiró en octubre de 2023.

Sin embargo, mientras los logros en el campo no mejoren y el apoyo a entrenadores como Ruben Amorim se considere poco entusiasta, la sombra de las grandes inversiones de Oriente Medio seguirá acechando el liderazgo de Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford.