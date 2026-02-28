Esta base es una estrategia eficaz para ampliar el acceso a los servicios financieros de BCA Syariah.

Jacarta – Banco PT BCA Sharia apoya constantemente el aumento de la alfabetización financiera y la inclusión de la sharia a través de diversas iniciativas colaborativas y educativas a lo largo de 2025.





Algunos de ellos organizan el foro comunitario FrenSHub, que colabora con 22 campus en toda Indonesia para presentar la banca sharia a los estudiantes.

Luego, Saku Sekolah como comunidad estudiantil que ha llegado a 103 escuelas, así como Gema Masjid como comunidad de gestión que ha llegado a 1.118 mezquitas en toda Indonesia y WEpreneur, que es una comunidad de mujeres emprendedoras de mipymes.







BCA Syariah también continúa facilitando el acceso a los servicios y productos financieros de la sharia mediante la presentación de la aplicación de banca móvil BSya.

Los clientes pueden utilizar BSya para abrir una cuenta en línea, acceder a una tarjeta de membresía digital, solicitar financiación iB Gold o recargar una tarjeta de dinero electrónico Flazz ghgsj4x.





Esta vez, BCA Syariah apoya la realización del concierto religioso ‘A Journey to Remember Vol.2’ con Haddad Alwi, Danilla y Pusakata que se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026.

Esta participación es parte de los esfuerzos de BCA Syariah para expandir la inclusión financiera y la alfabetización islámica a través de un enfoque comunitario que sea relevante para las necesidades de la sociedad y de la generación más joven.

«Las actividades comunitarias son una estrategia eficaz para ampliar el acceso a los servicios financieros de la sharia. También podemos colaborar para llegar a comunidades de todos los segmentos, incluidas las generaciones más jóvenes y las familias», dijo Vicepresidente sénior Fondo de Servicios y Comunicaciones de Marketing BCA Syariah, Mia Rahma Amalia.