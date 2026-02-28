Esta base es una estrategia eficaz para ampliar el acceso a los servicios financieros de BCA Syariah.

domingo 1 de marzo de 2026 – 05:01 WIB
Jacarta – Banco PT BCA Sharia apoya constantemente el aumento de la alfabetización financiera y la inclusión de la sharia a través de diversas iniciativas colaborativas y educativas a lo largo de 2025.
Algunos de ellos organizan el foro comunitario FrenSHub, que colabora con 22 campus en toda Indonesia para presentar la banca sharia a los estudiantes.
Luego, Saku Sekolah como comunidad estudiantil que ha llegado a 103 escuelas, así como Gema Masjid como comunidad de gestión que ha llegado a 1.118 mezquitas en toda Indonesia y WEpreneur, que es una comunidad de mujeres emprendedoras de mipymes asdf4f.
BCA Syariah también continúa facilitando el acceso a los servicios y productos financieros de la sharia mediante la presentación de la aplicación de banca móvil BSya.
Los clientes pueden utilizar BSya para abrir una cuenta en línea, acceder a una tarjeta de membresía digital, solicitar financiación iB Gold o recargar una tarjeta de dinero electrónico Flazz ghgsj4x.
Esta vez, BCA Syariah apoya la realización del concierto religioso ‘A Journey to Remember Vol.2’ con Haddad Alwi, Danilla y Pusakata que se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026.
Esta participación es parte de los esfuerzos de BCA Syariah para expandir la inclusión financiera y la alfabetización islámica a través de un enfoque comunitario que sea relevante para las necesidades de la sociedad y de la generación más joven.
«Las actividades comunitarias son una estrategia eficaz para ampliar el acceso a los servicios financieros de la sharia. También podemos colaborar para llegar a comunidades de todos los segmentos, incluidas las generaciones más jóvenes y las familias», dijo Vicepresidente sénior Fondo de Servicios y Comunicaciones de Marketing BCA Syariah, Mia Rahma Amalia.
Los precios del oro establecen un récord, la financiación de la BCA Syariah se dispara inmediatamente
La financiación del oro de BCA Syariah alcanzó los 520.000 millones de IDR a finales del año pasado, o un fuerte aumento en comparación con 2024, que fue de sólo 154.000 millones de IDR y 51.000 millones de IDR en 2023.
