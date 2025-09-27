Como la primera helada? Este es 5 c-drama sobre el primer amor que también debe verse

VIVA -Las ondas de popularidad del género romántico del drama chino (c-drama) continúan dominando la pantalla global. En medio de la brillante de varios títulos nuevos, el drama «La primera helada«(Difícil de decir, Nán Hǒng) ha dejado una profunda impresión en la audiencia.

Una historia profunda sobre el primer amor que condujo a una separación dolorosa y una segunda oportunidad que estuvo llena de consuelo entre Jian Jian (Liang Jie) y Yan Yu (Chen Zheyuan) lograron tocar los corazones de muchos fanáticos.

Este fenómeno fomenta una búsqueda de espectáculos similares que ofrecen una narración similar: una historia de amor del pasado que encuentra su camino de regreso. Para satisfacer la sed de los fanáticos de los fanáticos del «primer amor, segunda oportunidad» o el romance de segunda oportunidad, aquí hay una lista de cinco C-drama que debe incluirse en su lista de visualización después de completar «The First Frost», según lo informado por Soompi.

1. En medio de una tormenta de nieve de amor (2024)

Protagonizada por Wu Lei como Lin Yi Yang y Zhao Jin Mai como Yin Guo, este drama ofrece una química para adultos y una cálida. Lin Yi Yang, un ex jugador legendario de billar que estaba alienando, conoció a una estrella de billar Yin Guo en medio de una tormenta de nieve en Nueva York. Su historia no se trata solo de romance, sino también un viaje de curación del trauma pasado y la lucha por reclamar el sueño con el pleno apoyo de su novia.

Si disfruta de los matices visuales y de giro lento que son relajantes en «The First Frost», este drama promete una experiencia similar en un hermoso fondo invernal.

2. El juramento del amor (2022)

Aunque la historia no se trata del todo en el primer amor unido, «The Oath of Love» captura la esencia de la profundidad emocional y el fuerte apoyo recíproco, el elemento clave que le gusta «la primera helada». Yang Zi (Lin Zhi Xiao) y Xiao Zhan (Gu Wei) tocaron la historia de un estudiante de música cuya vida se detuvo debido a la enfermedad de su padre, quien luego lo reunió con el cirujano de su padre.

Su relación se desarrolla desde el malentendido hasta la dependencia emocional. Este drama destaca cómo el amor puede florecer en medio de una crisis, mostrando un romance para adultos que es de apoyo y basado en la realidad.

3. Home Road (2023)

Para los verdaderos fanáticos de la infancia de Trope Reuni, «Road Home» es una vista no emitida. El drama presenta a Tan Song Yun (Gui Xiao) y Jing Bo Ran (Lu Yan Chen), quien ha sido una pareja desde la escuela secundaria, pero está separada por la elección de carrera y distancia.

Diez años después de su separación, el destino trajo a Gui Xiao, un gerente de inversiones, con Lu Yan Chen, un oficial de policía especial.

Este drama explora de manera realista los desafíos de mejorar las relaciones a largo plazo y la dificultad para mantener el amor a larga distancia, con una fuerte química entre los dos actores principales.

4. Light Chaser Rescue (2022)

Este drama aporta una nueva dimensión al concepto de segunda oportunidad con un enfoque en la curación colectiva y el crecimiento personal. Jugados por Luo Yun Xi (Luo Ben) y Wu Qian (Zhan Yan), esta historia comenzó cuando un abogado se unió al equipo de rescate después de la tragedia que sucedió a su hermana.

Su reunión con un médico los llevó a una intensa cooperación en medio de una peligrosa operación de rescate. «Light Chaser Rescue» ofrece un buen equilibrio entre el romance y una historia más pesada, que muestra cómo el apoyo y el respeto juntos en las situaciones de vida y muerte pueden formar un vínculo de amor profundo y esperanzador.

5. Amor oculto (2023)

Aunque no es una reunión después de separarse, «Hidden Love» ofrece la misma satisfacción para los fanáticos del romance. Protagonizada por Zhao Lu Si (Sang Zhi) y Chen Zheyuan (Duan Jia Xu), este drama muestra una historia de amor de un hijo de la infancia que se convierte en realidad.

Sang Zhi mantuvo un sentimiento secreto hacia el amigo de su hermano, y a medida que pasó el tiempo y la madurez, sus sentimientos fueron reconocidos y respondieron. Esta historia es muy adecuada para la audiencia que disfruta de los matices del amor de la juventud dulce y el desarrollo de una relación suave.

La presencia de Chen Zheyuan aquí también proporciona continuidad visual para los fanáticos de «The First Frost».

El éxito de «The First Frost» ha demostrado que las narraciones sobre el romance realista, llenos de agitación emocional y curación tienen una atracción universal. El Cinco C-drama anterior ofrece una variedad de perspectivas sobre cómo el primer amor, aunque a veces tiene que enfrentar la separación, merece una segunda oportunidad para florecer nuevamente.

Este género no solo es entretenido, sino que también proporciona consuelo de que Destiny siempre tiene una forma de reunir las almas que están destinadas.