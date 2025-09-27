EE. UU. Revoca la visa del presidente colombiano Petro para incitar a la violencia en Nueva York







El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo el viernes (hora local de los Estados Unidos) que revocará la visa del presidente colombiano Gustavo petro Sobre sus acciones de incitar a la violencia e instar a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes. El presidente colombiano había expresado su apoyo a la causa palestina, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunció su discurso en la Asamblea General de la ONU, según lo informado por Anadolu Ajansi.

En una publicación sobre X, el Departamento de Estado dijo: «Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias».

Hoy temprano, presidente colombiano @Petrogustavo Se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. – Departamento de Estado (@StatedEpt) 27 de septiembre de 2025

Según Anadolu Ajansi (AA), la declaración del Departamento de Estado llegó Petro se unió a los manifestantes en Nueva York, junto con el músico británico Roger Waters, durante el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a la Asamblea General de la ONU.

«Lo que está sucediendo en Gaza está claramente fuera de discusión es un genocidio», dijo Petro a la multitud según AA.

Apeló a los soldados estadounidenses, instándolos a no seguir al presidente Donald Trump« S Ordenes. «Desde Nueva York, les pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no pongan tus manos contra la gente», dijo, según AA.

«Desobedecer la orden de Trump, obedecer la orden de la humanidad», dijo Petro, informó AA.

Después del anuncio del Departamento de Estado, el ministro interior de Colombia, Armando Beneditti, dijo en X que la visa del presidente colombiano fue revocada porque denunció el «genocidio contra Palestina en la ONU» y se atrevió a «decir la verdad» ante no solo los Estados Unidos sino también del mundo.

Él escribió en X: «Llevaron la visa de @PetroGustavo porque era uno de los pocos presidentes que se atrevieron a denunciar el genocidio contra Palestina en la ONU. Pero protegen a Netanyahu. Petro se atrevió a decir la verdad a la faz de los Estados Unidos y el mundo.

A @Petrogustavo Quitan la visa porque fue uno de los pocos presidentes que se atrevieron a denunciar el genocidio contra Palestina. Pero Netanyahu lo protege. Petro se atrevió a decirle la verdad frente a los Estados Unidos y del mundo. pic.twitter.com/kf0m3xaews – Armando Benedetti (@aabenedetti) 27 de septiembre de 2025

AA, citando informes de los medios colombianos, mencionaron que Petro ya estaba viajando a Bogotá desde Nueva York el viernes por la noche.

Además, informó que Estados Unidos también negó visas a los funcionarios palestinos, incluido el presidente Mahmoud Abbas, que les impidió asistir al Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunció un discurso ardiente en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) el viernes, invocando repetidamente los ataques del 7 de octubre en Israel y dibujando paralelos con las ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos.

Netanyahu dijo: «Darle a los palestinos un estado a una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al-Qaeda un estado a una milla de la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre». Los miembros de la delegación de los Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel y el mayor defensor militar, fueron vistos aplaudiendo mientras hablaba.

«Esta es pura locura. Es una locura, y no lo haremos», Netanyahu Agregado, mientras criticaba fuertemente los movimientos recientes de las naciones occidentales para reconocer formalmente a un estado palestino. «No hiciste algo bien. Hiciste algo mal, terriblemente mal», dijo, insistiendo en que tales pasos solo envalentonarían más ataques contra judíos y «personas inocentes en todas partes».

El líder israelí sostuvo que otorgar estadidad palestina sería similar a grupos gratificantes como Hamas, incluso cuando reconoció que 157 países de todo el mundo ya han reconocido el estado de Palestina.

A medida que su discurso llegó a su fin, Netanyahu alcanzó un tono optimista, afirmando que el conflicto en curso de Israel en última instancia conduciría a una región más estable. Sugirió que la paz con el Líbano era posible, a pesar de los enfrentamientos en curso con Hezbolá, y anotó contactos con Siria, incluso cuando Damasco continúa condenando los ataques israelíes.

Los comentarios de Netanyahu llegaron incluso cuando el presidente de la PA, Mahmoud Abbas, usó su propio discurso de la Unga un día antes para enfatizar la preparación de Palestina para cooperar con los Estados Unidos, Arabia Saudita, Francia y la ONU en los esfuerzos por establecer la paz en la paz en Gaza. Abbas también reiteró que los palestinos «nunca dejarían su tierra natal».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente