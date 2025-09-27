Polda Metro descargó circulación 24.6 kg de metanfetamina de la red de Malasia en el norte de Yakarta

Yakarta, Viva – Dirección de investigación de narcóticos Polda metro Jaya nuevamente reveló la circulación de narcóticos de redes internacionales. La policía logró confiscar sabu Recaudando a 24,6 kilogramos de las manos de los perpetradores en el área de Pluit, North Yakarta.

Leer también: La policía de Malasia negó la acusación de su país para convertirse en un centro de operaciones de Hamas



El arresto se realizó el jueves 25 de septiembre de 2025 alrededor de las 19:15 WIB en un sótano de apartamentos en el área de Pluit. Desde este lugar, la policía arrestó al sospechoso con las iniciales de EE. UU. (39), un residente de Ciputat, South Tangerang.

El jefe de la Dirección 2 de la Dirección General de Policía Metropolitana de Yakarta, Kompol Parikhesit, dijo que esta divulgación comenzó con información pública relacionada con la distribución de drogas en grandes cantidades y monitoreo del mes pasado.

Leer también: Se le pidió al inspector general Amur Chandra que ejecutara un aviso rojo fugitivo de Malasia





Ilustración de Narcóticos Tipo de SABU – Foto especial de Doc. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

«Nos las arreglamos para asegurarnos a un hombre sospechoso de las iniciales en el apartamento Pluit BaseMant, hemos monitoreado a los EE. UU. Desde el mes pasado, una de las redes de EE. UU. Malasia Aquellos que incluyen metanfetamina de Malasia a Indonesia «, dijo Kompol Parikhesit, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Geger! 10 políticos de Malasia, incluido el ministro, se convirtieron en víctimas de un video desagradable realizado por AI



De las manos de los perpetradores, la metanfetamina que pesaba 24.6 kilogramos fue confiscada con éxito. Los productos ilícitos fueron empaquetados por el Príncipe Durian como un esfuerzo de camuflaje para disfrazar su contenido.

«Tuvimos éxito en confiscar 24 paquetes de paquetes de metanfetamina envueltos en el envasado de plástico del Príncipe Durian, un total que pesaba 24.6 kilogramos escondidos en su automóvil en el sótano del apartamento North Yakarta Pluit», dijo.

Basado en los resultados del examen provisional, el sospechoso afirmó haber recibido un suministro de metanfetamina de un hombre con la J inicial que estaba en Malasia. A nosotros se les prometió un salario de RP. 250 millones si logró circular todos los artículos.



Evidencia de metanfetamina (ilustración fotográfica). Foto : Viva / Andrew Tito (Yakarta)

Ahora Estados Unidos está detenido en la Dirección de Investigación de Narcóticos de la Policía de Metro Jaya para una mayor investigación

«En la actualidad, el sospechoso de Estados Unidos está detenido en la policía metropolitana de Yakarta para ser desarrollado e investigación adicional», concluyó.