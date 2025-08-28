¡Pensando en querer una demostración, un camión lleno de estudiantes vocacionales en Cirebon resultó ser partidarios del fútbol sala!

Cirebon, Viva – La policía despidió un camión que contenía estudiantes vocacionales en Cirebon porque se sospechaba que iba a ir a Yakarta o Bandung para participar en la manifestación. Pero después de ser examinado, resulta que el grupo de estudiantes solo quería brindar apoyo a sus amigos que competían en fútbol sala en el estadio Ranggajati.

«Luego realizamos una entrevista, preguntamos, resulta que apoyarán a sus amigos que harán un partido de fútbol sala en el estadio Ranggajati. Los protegemos, nos aseguramos de que se dirigen al estadio», explicó el jefe de policía de Cirebon, el comisionado senior Sumarni, jueves (8/28/2025).

Kombes Sumarni explicó que el brillo se llevó a cabo desde el miércoles (27/08/2025) Noche hasta el jueves (28/08/2025) por la mañana en varios puntos estratégicos, que van desde puertas de peaje hasta carreteras arteriales. Este esfuerzo es evitar la partida de los estudiantes que se les provoca participar en la acción en Yakarta o Bandung.



Demostración laboral en el parlamento indonesio Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

«Comenzando desde anoche hasta esta mañana, desde las filas de la policía de Cirebón llevamos a cabo secuencias en los caminos en la jurisdicción de la policía de Cirebon, incluso en varias puertas de peaje, incluidas las arterias», dijo Sumarni.

Además de la secuencia, la policía de Cirebon también llevó a las escuelas para recordar a los estudiantes que no se unan a la acción. «Estamos preocupados de que las cosas no sucedan de que ocurran cosas indeseables», dijo Sumarni.

Un total de 235 personas fueron alertados en la carretera de peaje, las arterias, las estaciones, las escuelas. La policía también colaboró ​​con la sucursal de la oficina (KCD) y la Oficina de Educación del Distrito de Cirebon.

Aunque la condición de la jurisdicción de la policía de Cirebon era propicio, Sumarni confirmó la información de varios estudiantes de Cirebon Regency que estaban asegurados en el área de Bekasi. Después de ser revisados, eran estudiantes de la Escuela Vocacional Palimanan que llevaban a cabo prácticas de trabajo de campo (PKL) en el parlamento regional local.

«Con respecto a la información sobre la existencia de estudiantes de Cirebon Regency que están anotados por redadas en el área de Bekasi, todavía estamos coordinando. A partir de estos datos, los cinco que confirmamos son estudiantes de SMK en Palimanan que están haciendo vendedores callejeros o pasantes», dijo.

La policía todavía está explorando la posibilidad de ciertas partes que mudan a los estudiantes. «¿Se están uniendo a la invitación de sus amigos o hay ciertas fiestas que realmente las movilizan, todavía estamos coordinando con la Policía Metropolitana de Yakarta», agregó. (Azizi Erfan/Tvone/Cirebon)