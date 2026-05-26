Al llegar a Qatar, la delegación iraní negocia el fin de la guerra y el desembolso de fondos congelados por Estados Unidos

VIVA – Una delegación iraní de alto nivel, incluido el principal negociador del país y el jefe del banco central, estuvo en Doha el lunes para discutir un acuerdo con Estados Unidos y la liberación de los fondos congelados, dijo una fuente familiarizada con el asunto. AFP.

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«El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, llegaron hoy a Doha para conversar sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin al conflicto», dijo la fuente, que pidió el anonimato para discutir el delicado tema reportado. árabenoticiasMartes.

La fuente dijo que la visita se centraría «en cuestiones relacionadas con el Estrecho (de Ormuz) y el uranio altamente enriquecido. El Gobernador del Banco Central forma parte de la delegación para discutir la cuestión de los fondos congelados, que se abordó en el MoU como parte del acuerdo final».

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No hay confirmación oficial por parte de Qatar, pero la agencia oficial de noticias iraní IRNA confirmó la visita diciendo: «Este viaje es parte del proceso diplomático».

Otros medios en Irán incluyen agencias de noticias. Tasnim Y lejos confirmó que en la delegación estaba el Gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati.

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Pakistán ha sido hasta ahora el principal mediador en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que han estado en curso desde que entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril. Las negociaciones tienen como objetivo poner fin de manera integral a la guerra y reabrir completamente el Estrecho de Ormuz.

En las últimas semanas, Qatar, que ha actuado como mediador entre Irán y Estados Unidos en el pasado, parece haber desempeñado un papel cada vez más importante en el impulso de las negociaciones.

A principios de este mes, el primer ministro qatarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.