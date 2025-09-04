Cinta Laura e Indah G solicitan donaciones de Global para la crisis en Indonesia

VIVA – Humana la situación política en Indonesia recientemente realizada Cinta Laura Y Hermoso G habló. Ambos influencers se unen para hacer un video que se entrega abiertamente en las redes sociales en un esfuerzo por solicitar ayuda de los medios extranjeros y la comunidad internacional.

Leer también: Celebre el cumpleaños, s.cups diecisiete donaciones de rp. 500 millones para familias de bajos ingresos



Cinta Laura e Indah G le piden a los medios que dan un foco serio sobre la situación política en este querido país indonesio.

Ambos esperan presión de otros países para que el gobierno indonesio pueda responder y tomar medidas firmes en la crisis actual.

Leer también: Al igual que el fútbol, ​​Arya Vasco está transmitiendo para ver al equipo nacional



«Este video es para espectadores internacionales fuera de Indonesia que están dispuestos a reservar varios dólares para ayudar», dijo Cinta Laura, citando un video en su Instagram, jueves 4 de septiembre de 2025.

Cinta Laura sin dudarlo reveló los problemas que se enfrentan en este país. A partir de la crisis democrática, la muerte de civiles en manos de las autoridades, hasta limitar la información digital del gobierno.

Leer también: Loura Laura destaca el impacto de la minería de níquel en Raja Ampat



Cinta Laura enfatizó que esta condición empeoró desde el aumento de la protesta y las manifestaciones el 25 de agosto de 2025.

«Nuestro país hasta 285 millones de personas se enfrenta a la democracia amenazada, los civiles murieron, el gobierno censuró información y realmente necesitamos su ayuda», dijo Cinta Laura.

Como resultado de un mal sistema gubernamental, Cinta Laura reveló que hay muchas personas que enfrentan dificultades de la vida. Por otro lado, muchos funcionarios que realmente muestran su lujo, lo cual es muy contrario a la condición de la gente.

«Los niños se mueren de hambre, las personas sufren y las empresas luchan por sobrevivir, pero nuestros políticos desvían los fondos para financiar su lujo con Rolex, Ferrari y Spree», dijo Cinta Laura

En la misma carga, Indah G explicó que ella y Cinta Laura pidieron asistencia financiera o donación a la sociedad global para superar el problema de la crisis en este país.

Indah G afirmó que su partido revelaría transparentemente los estados financieros o donaciones obtenidas para ser distribuidas a la gente de Indonesia necesitada.

«Instamos a los medios internacionales, las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil global, así como usted, los ciudadanos del mundo en las redes sociales, a monitorear, informar y hacer campaña lo que está sucediendo en Indonesia. $ 1 = Rp16,395.00 (más o menos)», escribió Indah G.

«Las donaciones tan pequeñas como un dólar pueden ayudarnos mucho en el campo. Puede seguirme/monitorearme en @itsindahg en Instagram para estados financieros + prueba de donación y distribución de recursos para la transparencia. Haga clic en el enlace en mi perfil», concluyó.