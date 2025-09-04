Wiranto atracó a Prabowo en el palacio, discutiendo qué?

Yakarta, Viva – Asesor Especial del Presidente Campos políticos y de seguridad, Wiranto Visité el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, Wiranto llegó al complejo del Palacio Presidencial alrededor de las 14.30 WIB. Wiranto afirmó ser llamado por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

«De hecho, me pidieron que se enfrentara al presidente, así que, por supuesto, depende de él más tarde discutir qué. No sé qué me transmitirá», dijo Wiranto a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

«Por lo tanto, no puedo hablar primero», continuó.

Además, Wiranto le pidió a todas las partes que se protegieran y no quemaran las emociones para que hicieran cosas que violan la ley.

«Debido a que todos los problemas se pueden discutir bien, se puede comunicar», concluyó Wiranto.

Anteriormente informó, el presidente indonesio Prabowo Subianto también llamó al jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN), teniente general (ret.) Herindra al Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, Herindra llegó al complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, alrededor de 13.05 WIB. Herindra apareció con ropa marrón Batik.

«Sí, el presidente me llamó», dijo Herindra a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

Herindra afirmó que informaría algo de información a Prabowo con respecto a las condiciones posteriores a la condición Demostración ricuh Lo que pasó hace unos días.