Cierre el trato de paramount Skydance

David Ellison’s Paracaidismo Media ha cerrado su fusión de $ 8 mil millones con Paramount Global Para crear una nueva empresa Paramount Skydance Corp.

La finalización de la adquisición sigue a la aprobación del acuerdo del 24 de julio de la FCC, que llegó después Paramount acordó pagar $ 16 millones al presidente Donald Trump para resolver su demanda contra CBS Durante una entrevista de «60 minutos» con Kamala Harris, y más de un año después de que Skydance y Paramount anunciaron por primera vez el acuerdo el 7 de julio de 2024.

A medida que se cierra el acuerdo de Paramount-Skydance, Larry Ellison (padre de David Ellison), Skydance y Redbird Capital de Gerry Cardinale han comprado las acciones de Shari Redstone de National Amusements Inc. (que poseía el 77% del poder con votación en Paramount Global). Redstone recibió $ 1.75 mil millones en efectivo sobre los acuerdos cerrados y salió de la junta de la empresa fusionada.

Paramount Skydance permanecerá negociado públicamente, como lo era Paramount, pero la familia Ellison controlará la compañía.

David Ellison se desempeña como CEO de Paramount Skydance y Jeff Shell (ex CEO de NBCUniversal) ha sido aprovechado como presidente. Ellison ya ha esbozado la mayoría de su equipo de liderazgo superior para la nueva compañía, incluida:

Andy Gordon, director de estrategia y director de operaciones

George Cheeks, presidente de TV Media

Dana Goldberg, copresidenta de Paramount Pictures y presidente de Paramount Television

Josh Greenstein, copresidente de Paramount Pictures y Vicepresidenta de Plataformas

Cindy Holland, presidenta de Direct-to-Consumer

Stephanie Kyoko McKinnon, asesora general y directora legal interina

Jim Sterner, director de personas

Melissa Zukerman, directora de comunicaciones

Andrew Warren continuará como CFO interino.

Don Granger, presidente, grupo de películas

Kevin MacLellan, Presidente, Distribución de Contenido Internacional y Global

Rebecca Mall, Presidente, Iniciativas de Cross Company, Franquicia y Marketing Corporativo

Matt Thunell, presidente, Paramount Television Studios

Kevin Creighton, EVP, Finanzas corporativas y relaciones con los inversores

Tony Driscoll, EVP, Jefe de Estrategia y Desarrollo Corporativo

Efrain Miron, EVP, Jefe de Estrategia y Licencias de Contenido, DTC

Jose Turkienicz, EVP, Jefe de Operaciones Globales

Laura Watson, EVP, comunicaciones corporativas y ejecutivas

Jane Wiseman, EVP, Jefe de Originals, DTC

