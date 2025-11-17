Christopher Nolan explica el rodaje de ‘Odyssey’ íntegramente con cámaras Imax

Cristóbal Nolan“La Odisea” está haciendo historia en el cine como el primer largometraje narrativo filmado íntegramente con cámaras Imax, y todo gracias en parte a un niño y una canción de David Bowie. El director de fotografía de la película, Hoyte van Hoytemarevelado a revista imperio que filmó imágenes de prueba Imax de un niño leyendo la letra de “Sound And Vision” de Bowie para demostrar si las cámaras de película Imax eran lo suficientemente avanzadas para grabar diálogos.

«Le presenté a Chris un primer plano muy grande de un niño en la pantalla IMAX, recitando ‘Sound And Vision’ de David Bowie en una hoja de papel», dijo van Hoytema. “Fue muy conmovedor: ese nivel de intimidad tanto en imagen como en sonido, fusionados, proyectados en el teatro”.

Nolan dijo que los resultados fueron «electrizantes» y agregó: «Nunca antes hubiéramos podido realizar esas inyecciones». Las imágenes demostraron de una vez por todas que Nolan finalmente podía hacer una película completa filmada íntegramente con cámaras Imax, mientras que en el pasado se limitaba principalmente a escenas de acción, ya que las cámaras Imax eran demasiado ruidosas para filmar escenas de diálogo de cerca del actor. Se creó una nueva carcasa de película Imax llamada «dirigible» para reducir significativamente el ruido que producen estas cámaras Imax.

«El sistema de dirigible cambia las reglas del juego», dijo Nolan. “Puedes estar disparando a un pie de [an actor’s] cara mientras susurran y obtienen un sonido utilizable. Lo que eso abre son momentos íntimos de actuación en el formato más hermoso del mundo”.

Nolan ha estado trabajando para hacer una película enteramente con cámaras Imax desde 2008, cuando “The Dark Knight” se convirtió en la primera película de Hollywood en utilizar cámaras Imax para filmar escenas de acción seleccionadas. Desde entonces, Nolan ha utilizado cámaras Imax para cada vez más escenas con cada nuevo lanzamiento. Su película ganadora del Oscar de 2023, “Oppenheimer”, fue la primera en utilizar película Imax en blanco y negro de 65 mm.

«The Odyssey» está siendo filmada por van Hoytema, quien ha colaborado con Nolan en «Interstellar», «Dunkirk», «Tenet» y «Oppenheimer». Ganó el Oscar a la mejor fotografía por esta última película y habló con Variedad en ese momento sobre trabajar con Nolan y Kodak para crear la primera película Imax de 65 mm en blanco y negro.

“La película en blanco y negro no existe para 65 milímetros, por lo que nuestro primer desafío fue comenzar a hablar con Kodak sobre si podrían proporcionarnos el material de película necesario para esta película”, dijo Hoytema. «También necesitábamos rediseñar las cámaras porque esas cámaras tienen placas de presión detrás de las puertas de la película que están hechas de metal y el respaldo es mucho más delgado que el material de color. La luz regresaría a las películas creando todos estos artefactos».

Nolan reveló previamente a revista imperio que «filmó más de 2 millones de pies de película» durante la realización de «La odisea«, que se filmó durante 91 días a principios de este año. Según Kodak, un pie de película de 65 mm cuesta 1,50 dólares. Esto significa que la película de Nolan utilizó alrededor de 3 millones de dólares en película.

Matt Damon se reúne con Nolan después de “Interstellar” y “Oppenheimer” para encabezar “La Odisea” en el papel principal de Odiseo. Tom Holland interpreta a su hijo, Telémaco. El extenso conjunto también incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal.

“Como cineasta, buscas lagunas en la cultura cinematográfica, cosas que no se han hecho antes”, dijo Nolan a Empire acerca de por qué eligió adaptar la epopeya griega de Homero. «Y lo que vi es que todo este gran trabajo cinematográfico mitológico con el que había crecido (películas de Ray Harryhausen y otras cosas) nunca lo había visto hecho con el tipo de peso y credibilidad que una producción IMAX de alto presupuesto y una gran producción de Hollywood podría tener».

“La Odisea” se estrena en cines el 17 de julio de 2026 en Universal.