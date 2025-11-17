Los proyectos de ley abordan el estatus futuro de Keon Coleman después de ser enviado a la banca

El billetes de búfalo regresaron a la columna de victorias en la Semana 11, ya que obtuvieron una victoria 44-32 sobre los Bucaneros de la Bahía de Tampa. Si bien los Bills finalmente se alejaron tarde, hubo algo de drama en el camino, ya que estuvieron en desventaja durante una parte decente de este juego. También hubo algo de drama antes del juego que involucró El receptor abierto Keon Coleman.

El talentoso receptor de pases de segundo año fue descartado saludablemente para este juego luego de llegar tarde a una reunión del equipo durante la semana, marcando la tercera vez que el equipo lo sanciona en su joven carrera. Antes de la semana 12, entrenador en jefe Sean McDermott abordó el futuro de Coleman con el equipo, mientras continúa luchando por no meterse en problemas.

Sean McDermott habla sobre Keon Coleman

Los Bills seleccionaron a Coleman con la primera selección de la segunda ronda en el 2024 NFL Draft, y tuvo una sólida campaña de novato, atrapando 29 pases para 556 yardas y cuatro touchdowns. Dado que Buffalo necesitaba un verdadero receptor de pases número uno para reemplazar a Josh Allen, el equipo tenía grandes esperanzas en que Coleman comenzara esta temporada.

En cambio, la temporada de Coleman se ha visto empañada por cuestiones disciplinarias. A principios de este año, Coleman fue enviado a la banca para la primera serie de la derrota del equipo en la Semana 5 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. La temporada pasada, Coleman fue enviado a la banca durante el primer cuarto del choque del equipo contra el jaguares de jacksonvilleasí que esta no es exactamente la primera vez que se encuentra en esta situación.

Cuando ha estado en el campo, Coleman tampoco ha dado un paso adelante, ya que suma 32 recepciones para 330 yardas y tres touchdowns esta temporada. Está claro que algo debe cambiar en esta asociación, porque la configuración actual no funciona. El lunes, McDermott fue sincero al discutir cómo avanzará el equipo con Coleman después de su último incidente disciplinario.

«Hay diferentes caminos o viajes», dijo McDermott al hablar del último traslado a la banca de Coleman. «¿Queremos que haya sucedido antes? Sí. Él te diría lo mismo. Lo importante es que él aprende de esto y crece a partir de esto. Uno crece a partir de ello, podemos seguir adelante. Si no creces a partir de esto, es difícil avanzar».

¿Qué deberían hacer los proyectos de ley con Keon Coleman?

Los Bills están en una bifurcación en el camino con Coleman. Si bien sus ventajas son claras como el día, no se ha acercado a alcanzar su potencial, tanto dentro como fuera del campo. Todavía es pronto, pero en algún momento las cosas tendrán que cambiar para él. Si continúa violando las reglas del equipo, podría llegar un momento en el que la directiva decida dejarlo atrás.

Sin embargo, por el momento, McDermott y el resto del equipo están comprometidos a ayudar a Coleman a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Eso comenzará con el regreso al campo en la Semana 12, ya que el equipo tiene una semana corta por delante. Buffalo se enfrentará al Tejanos de Houston el jueves por la noche de fútbol, ​​con el inicio programado para las 8:15 pm ET.