Leipzig, VIVA – equipo nacional alemán Y selección holandesa asegurar el progreso a la ronda final Copa del Mundo 2026 después de que ambos consiguieran victorias aplastantes en los últimos partidos de clasificación. Las dos grandes potencias europeas se mostraron dominantes y mostraron su calidad de fuertes candidatos en el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Alemania consiguió el billete primero después de destruir a Eslovaquia con un marcador de 6-0 en el Red Bull Arena de Leipzig, el martes por la mañana WIB, 18 de noviembre de 2025. Jugando agresivamente desde los primeros minutos, Die Mannschaft inmediatamente pareció superior con el primer gol de Nick Woltemade en el minuto 18.

El joven delantero vuelve a estar en el punto de mira porque ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos. Otro gol alemán lo marcó Serge Gnabry en el minuto 29, dos goles de Leroy Sané en el minuto 36 y 59, Ridle Baku en el minuto 67 y Assan Ouédraogo en el minuto 79. Esta gran victoria es una prueba de que Alemania está recuperando poco a poco su mejor forma antes de disputar el Mundial.

La selección holandesa, que no quería perder, también tuvo un desempeño convincente cuando venció a Lituania por 4-0 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Los hombres de Ronald Koeman se mostraron muy dominantes y cerraron el partido sin dar el más mínimo espacio a sus rivales.

Holanda abrió el marcador con un tiro de Tijjani Reijnders en el minuto 16, seguido del gol de Cody Gakpo en el minuto 58. Dos goles adicionales llegaron rápidamente a través de Xavi Simons en el minuto 60 y Donyell Malen en el minuto 62. Este resultado también asegura que Holanda se clasificará para el Mundial por segunda edición consecutiva.

La certeza de Holanda se hizo más fuerte después de que la FIFA también confirmara su clasificación a través de un informe oficial. La FIFA señaló que la Oranje fue una de las selecciones europeas que tuvo un desempeño constante durante la fase de clasificación y logró asegurarse la primera posición en su grupo. Holanda combinó jugadores jóvenes talentosos como Simons, Reijnders y Malen con figuras importantes como Gakpo, creando un equilibrio que los hizo aún más competitivos a nivel internacional.

Con Alemania y Países Bajos clasificados, el número de países que han confirmado su presencia en el Mundial de 2026 asciende ya a 34 de un total de 48 participantes. En la lista, algunos de ellos son Canadá, México, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina y Uzbekistán.