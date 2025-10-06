¿Puede Sam Rockwell salvarnos?

Un hombre entra a un restaurante, con un impermeable plástico transparente, zapatos que no coinciden y lo que parece un chaleco suicida. Afirma ser del futuro, enviado a tiempo para salvar a la humanidad del inminente e inevitable levantamiento de la IA. Sam Rockwell interpreta a este evangelista desaliñado con los ojos salvajes «¿Está trastornado o es el único cuerdo aquí?» Modo de muchos personajes de Terry Gilliam (piense en Robin Williams en «The Fisher King» o Bruce Willis en «12 monos»). Es un bum-profet, del tipo que sale a medio criado, oliendo a basura, buscando héroes para evitar el apocalipsis.

¿Cuáles son las probabilidades de que este chiflado pueda encontrar la mezcla perfecta de soldados y retoños para su búsqueda entre la multitud nocturna en una de las articulaciones de las normas de aspecto atemporal de Los Ángeles? «¡Todo esto sale terriblemente mal!» Él se cuelga, es decir, la vida tal como la conocemos, mientras se dirige a un restaurante lleno de raros, la mayoría de los cuales están hipnotizados por sus teléfonos inteligentes a expensas de la conexión humana. Su escepticismo es perfectamente comprensible (también lo sentimos, ya que tendrías que estar un poco loco para seguir a ese líder), pero la película no deja espacio para muchas dudas: el hombre de Rockwell del futuro realmente es del futuro.

El ruidoso regreso del director de «Piratas del Caribe» Montañas verbinski (que viene casi una década en la cárcel del director), «Buena suerte, divertida, no muera» es una versión sin disculpas, irreverente, tremendamente inventiva y final de la película de la bucle de tiempo, llámelo «Terminator 2: Groundhog Day», excepto que aquí, el mareado protagonista de Rockwell sabe lo que se necesita para detener el ciclo. Simplemente no se ha acercado a hacerlo en los 117 intentos que ha hecho hasta ahora. Este tipo ha probado tantas combinaciones de los jugadores disponibles, pero algo se siente diferente en este encuentro en particular.

Para empezar, una mujer que nunca ha probado antes de los voluntarios por primera vez: esa sería Susan (Templo de Juno), cuya historia de fondo y motivos se revelarán en una de las varias viñetas de la película. Además, un indicador cósmico sugiere que también debe incluir Ingrid (Haley Lu Richardson), un milenio nihilístico con maquillaje con lágrimas y un vestido de princesa azul hecha jirones, a pesar de que su energía de la muerte lo asusta. El hombre del futuro está claro: se deben hacer sacrificios, no todos sobrevivirán, pero no está en juego nada menos que el destino de la humanidad.

Kooky pero carismático, este capitán del equipo de Sky-is-falling toca a cinco comensales más para completar a su grupo, incluidos los maestros de escuela Mark y Janet (Michael Peña y Zazie Beetz, respectivamente), un líder de Boy Scouts (Daniel Barnett) y dos selecciones de carcajadas salvaje (Asim Chaudhry y Dominique Maher), al menos uno de los cuales no vive en el tiempo que no vive en el tiempo. La mitad de la comedia proviene de la exagerada impaciencia de Rockwell con las personas que está tratando de salvar. ¿Ese clicker de mano atado a su chaleco? No es un detonador, sino un botón de reinicio que lo flotará de regreso al momento en que entró en las normas (o eso afirma).

Si «Buena suerte, diviértete, no mueras» suena como un videojuego, eso no es un accidente. El título refleja un intercambio entre los personajes en «Assassin’s Creed: Syndicate», mientras que «Mass Effect 2» también comienza con elegir un equipo de jugadores para salvar el mundo. Desde «The Cake Is a Lie» hasta «No Future», el guión hiperreferencial de Matthew Robinson está lleno de chistes internos para los jugadores. O, para llevarlo un paso más allá, la película nos invita a cuestionar si su realidad es, de hecho, una simulación, jugando con la teoría de Elon Musk de que los dos eventualmente serán indistinguibles. Tienes que admitir que es extraño que lo que dicen estas personas impacta cómo responde el mundo, introduciendo ligeras diferencias en cada iteración.

Nunca predecible (o seguro) en sus elecciones, el arquitecto «Mousehunt» Verbinski ha sido muy extrañado. Se necesita un virtuoso de su calibre para ejecutar la intrincada imaginación de nivel de nivel de «todo en todas partes» de la película, incluso si el hombre de Idea Gonzo aquí es en realidad Robinson. La extraña sátira de Edgelord del escritor incluye el equivalente de inscripción de brillo listo para meme del hombre de malvaviscos «Ghostbusters»; un servicio que clama a las víctimas de tiroteos escolares demasiado frecuentes; y un enjambre de adolescentes adictos al dispositivo (Cuckoos de Midwich, realmente) que recitan sin pensar «gracias por su servicio» a cualquier persona en uniforme.

Tal impertinencia está obligada a ofender a algunas audiencias, incluso cuando otros (lectores de Ernest Cline o fanáticos de Scott Pilgrim, por ejemplo) lo adopten como la película rara que obtiene la actitud postirónica que encuentran en las redes sociales y en los foros en línea. El título es una muy buena pista sobre su tono. Canalizando el Flip, «¿Puedes creer a este tipo?» Mojo trajo a «Confesiones de una mente peligrosa», Rockwell es un gran avatar para la postura de caballero que nada importa cuando obtienes vidas interminables, una mentalidad peligrosa entre la generación de jugadores.

Mientras que sus coprotagonistas son intercambiables por diseño, es difícil imaginar que algo de esto funcione con otro actor en el papel de Rockwell. Aún así, es casi perverso procesar una película que nos da conferencias sobre el peligro de las pantallas, incluso si el clímax similar a la «Akira», similar a la «Akira», hace que la IA rebelde parezca muy peligrosa. «Buena suerte, diviértete, no mueras» repite una vez más el tropo de un niño calvo todopoderoso a quien la gente está tratando de proteger o destruir (la misión aquí es simplemente instalar protocolos de seguridad en la IA autogenerada). Oportunamente, después de los fracasos consecutivos de «The Lone Ranger» y «A Cure for Wellness», este proyecto atrevido también representa una región que busca en verbinski. Esperamos que funcione.