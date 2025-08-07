Se le pidió a la respuesta a Lisa Mariana que se reuniera con Ridwan Kamil o no durante la prueba de ADN

Yakarta, Viva – Selebgram Lisa Mariana Dio una respuesta sorprendente cuando se le preguntó si esperaba reunirse con el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil o no mientras se somete Tes ADN De Policía de investigación criminalJueves 7 de agosto de 2025.

Cuando se le preguntó después de completar el examen de ADN, Lisa también dio una respuesta estricta. Dijo que no esperaba conocer a RK, quien ese día también se sometió a pruebas de ADN en el mismo edificio.

«No, no (con la esperanza de conocer a Ridwan Kamil)», dijo Lisa.

Lisa Mariana junto con el abogado cumplen la llamada de la Policía Regional de Java Occidental

La prueba de ADN se realizó para probar si el hijo de Lisa Mariana tenía razón para un bebé de Kang Emil. Porque Lisa cree que el niño es el resultado de su relación con RK.

Con motivo de la prueba de ADN, Lisa y Ridwan Kamil no tuvieron tiempo para mirarnos porque ambos se sometieron a un examen en un piso diferente. Los resultados de la prueba de ADN en sí mismos salgan en los próximos diez días.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.