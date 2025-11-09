Chappell Roan elogia a Cyndi Lauper en el Rock Hall por su voz, glamour y defensa

Antes de que existiera la autoproclamada Princesa del Medio Oeste, existía la reina de Queens en Nueva York. Se reunieron en una brillante convergencia cósmica el sábado por la noche en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll como Chappell Roan admitido formalmente Cyndi Lauperdando un discurso serio que abordó su propia adoración por la homenajeada cuando era adolescente y su continuo respeto como uno de los aliados más antiguos del pop para la comunidad LGBTQ.

Cyndi Lauper y Chappell Roan hablan en el escenario durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 en el Peacock Theatre el 8 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. Imagen de alambre

“Cyndi encarna todas las cualidades de una artista que admiro”, dijo Roan desde el escenario del Peacock Theatre de Los Ángeles. «Ella es una intérprete nata y una compositora revolucionaria, un ícono de la moda para siempre y una feroz defensora y aliada. Y desde el principio, ella poseía cada gramo de quién era: el cabello maníaco y lleno de pánico, todos esos geniales guantes sin dedos y esas voces increíblemente superpuestas, dinámicas y únicas… ¿Puedo escuchar un poco de conmoción por las voces?»

Roan recordó el impacto de Lauper al comienzo de su naciente carrera: “Una de las canciones más inspiradoras de Cyndi para mí personalmente es ‘True Colors’. Cuando tenía 14 años, interpreté ‘True Colors’ en un concurso de talentos en mi ciudad natal en Missouri. Esa fue la primera vez que gané un concurso de canto y eso ha sido muy importante para mí desde entonces. ‘True Colors’ se ha convertido en un himno sinónimo de amor y aceptación en la comunidad LGBTQ+ y más allá: un mensaje que aún resiste la prueba del tiempo”.

Lauper estuvo tan verdaderamente colorida como siempre en ese aspecto particular cuando cantó “True Colors” como parte de un segmento de actuación de varios artistas en su honor, pausando la canción mientras una bandera vertical del arco iris/orgullo se desplegaba desde lo alto del escenario detrás de ella, en un ángulo de cámara llamativo y puntiagudo.

En su discurso de aceptación, Lauper agradeció a “mi banda femenina ruda que siempre soñé tener” (que, para esta ocasión, incluía a la baterista invitada Gina Schock de Go-Go’s) y luego se posicionó como parte de una generación intermedia en la historia de las mujeres en el rock.

“Así que ahora, para abreviar la historia…”, bromeó. «Ups, demasiado tarde para eso. Pero sólo quiero decir que sé que me apoyo en los hombros de las mujeres en la industria que vinieron antes que yo, y mis hombros son lo suficientemente anchos como para que las mujeres que vienen después de mí se apoyen en los míos. Y la otra cosa que pensé que era realmente importante, y es por eso que realmente vine aquí esta noche, es decirles que el niño pequeño que hay en mí todavía cree que el rock ‘n’ roll puede salvar el mundo».

Chappell Roan y Cyndi Lauper llegan al GBK Brand Bar & Meals On Me Backstage Lounge en el Rock & Roll Hall Of Fame en Peacock Theatre el 8 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. Getty Images para GBK Brand Bar L

Roan comenzó su discurso diciendo: «Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el mejor arte proviene de las personas más auténticas. Cuando los artistas se mantienen fieles a sí mismos, incluso cuando algunas personas dicen que son demasiado, demasiado ruidosos, demasiado excéntricos o todo lo anterior, esa honestidad se convierte en su mayor fortaleza».

En un momento incómodo pero encantador, Roan estuvo a punto de lanzar una bomba F en Disney+ cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo su lugar. «Yo f…» Se detuvo y explicó: «Me equivoqué muchísimo al negarme a conseguir contactos. Santo cielo».

Recuperando rápidamente su compostura en medio de risas de la audiencia que no se escucharán cuando se transmita una versión editada en ABC el día de Año Nuevo, Roan continuó:

«Es ese coraje el que no sólo crea un arte increíble, sino que les da a todos los que lo experimentan el permiso de ser ellos mismos. Abre sus corazones, les cambia de opinión, y ese es su poder. Esta noche, honramos a una mujer que redefinió cómo podría verse, sonar, cantar y ser una estrella del pop. Una leyenda de la música cuya autenticidad nos ha inspirado durante las últimas cuatro décadas con su rango de cuatro octavas, la increíblemente fabulosa Cyndi Lauper».

Chappell Roan en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 en el Peacock Theatre el 8 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. Gilberto Flores

Después de ensalzar la destreza vocal de su heroína, Roan señaló que «antes de que el mundo entero conociera esa voz, Cyndi pasó años cantando en bandas de covers y trabajando en trabajos aleatorios tratando de encontrar su camino. Y no fue hasta su banda Blue Angel que la gente en el negocio comenzó a notarla. La banda finalmente se separó, pero Cyndi finalmente obtuvo su merecido, bien merecido y atrasado descanso en 1983 cuando lanzó su álbum debut en solitario, ‘She’s So’. Unusual’”, que dijo “marcó un cambio cultural y le valió a Cyndi el Grammy como mejor artista nueva… ‘Girls Just Wanna Have Fun’ fue más que un éxito. La canción se convirtió en un himno feminista mundial, y el video fue una piedra de toque para su estilo inconfundible. ‘Time After Time’ es posiblemente una de las mejores baladas de amor que jamás haya existido, y la traviesa ‘She Bop’ y su interpretación icónica de ‘All Through the Night’ consolidaron aún más el estilo de Cyndi. estatus de superestrella mundial”.

Continuó Roan: «A lo largo de los lanzamientos de sus 12 álbumes y más, Cyndi extendió sus mágicas alas musicales que la llevaron a aventurarse fuera del pop y en el blues, el country, el jazz e incluso Broadway, por el que ganó un Tony. Algunos de sus increíbles logros también suceden fuera del estudio. Ocurren cuando aboga por los derechos de los homosexuales ante el Senado de los EE. UU. Ocurren a través de su organización sin fines de lucro, True Colors United, luchando hasta el final, luchando para acabar con la falta de vivienda entre los jóvenes LGBTQ+. Y suceden cuando ella allana el camino para que artistas como yo me expresemos libremente. Cyndi Lauper nos ha demostrado que podemos ser atrevidos, extravagantes, ruidosos, glamorosos y tener el color de cabello que deseemos. Ella ha empoderado a generaciones, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes y transmitiendo el hermoso mensaje de que tenemos el poder de ser quienes auténticamente somos”.

Lauper comenzó su propio discurso con una nota más irreverente: “¿Ves lo que pasa cuando dejas entrar a la chusma?”

Cyndi Lauper en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 en el Peacock Theatre el 8 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. Gilbert Flores/Variedad

Entre aquellos a quienes Lauper agradeció estaban “mi mamá, a quien le hubiera gustado estar aquí porque no habría tenido que preocuparse si yo iba a ganar o no”, y “todos los ejecutivos y productores discográficos con los que trabajé, y probablemente me volvía loco (solo pregúntenles, algunos de ellos están sentados allí ahora mismo) que tuvieron fe en mí y lo crearon conmigo”. Sus felicitaciones se extendieron a “todas las bandas, incluida la banda de covers”, a su equipo de gira y a “las personas que me ayudaron a encordar mi dulcémele, que a nadie le gustaba que yo estuviera tocando”.

Señaló que, cuando usa el término R&R para sí misma, está pensando en términos de la misma gran carpa que el propio Salón ha usado durante años para reunir actos de diferentes géneros bajo ese paraguas de actitud.

«El rock ‘n’ roll es una gran y maravillosa colcha de muchos estilos diferentes de música. Gracias a Dios», dijo. «Y toda esa música ha influido en mí y en mi trabajo, y sin ella, no sé qué tipo de música estaría haciendo. Así que sólo quiero decir, ahora más que nunca, unámonos de nuevo y hagamos el bien en el mundo porque nos necesita…

«Sabes, siempre fui parte de la comunidad del rock ‘n’ roll de todos modos. Simplemente no querías hablar conmigo porque, ya sabes, pensaban que estaba un poco loco. No sé por qué. De todos modos, bromas aparte, te amo. Muchas gracias al Salón de la Fama del Rock. Estoy muy feliz de que estés trayendo a las mujeres de regreso. Somos muchas. Y larga vida al rock ‘n’ roll».

Cyndi Lauper y Brandi Carlile en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 en el Peacock Theatre el 8 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. Gilbert Flores/Variedad