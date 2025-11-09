Los Chiefs de Kansas City contemplan un posible movimiento con un domo de 65.000 asientos

Getty

El Jefes de Kansas City puede estar mirando hacia un grande cambio y posiblemente un nuevo hogar. Según un nuevo informe, los campeones reinantes del Super Bowl han solicitado propuestas de diseño para un posible estadio abovedado con capacidad para 65.000 asientos en el lado de Kansas del área metropolitana. W.Si bien el equipo no ha hecho ningún anuncio o compromiso formal, la medida indica que el liderazgo está explorando opciones a largo plazo más allá del Arrowhead Stadium, que ha sido el hogar de los Chiefs desde 1972.

El locutor de radio Pete Mundo de KCMO dio la noticia por primera vez, revelando que la organización emitió una solicitud de propuestas (RFP) a varias firmas de arquitectos para imaginar cómo podría verse una instalación de techo retráctil de última generación en Kansas City, Kansas.

Kansas City Chiefs exploran nuevas propuestas para estadios

NOTICIAS: Como acabo de compartir exclusivamente en 95.7FM @kcmotalkradio el #Jefes tener una RFP para varias empresas para construir un nuevo estadio en KCK a 435/70. Tendría una cúpula con 65.000 asientos. Además de un campo de césped retráctil. El equipo se reducirá de 10 empresas a dos a principios

Mundo informó que la RFP del equipo contempla planes para construir un estadio con cúpula cerca de las Interestatales 435 y 70, cerca del complejo comercial y de entretenimiento The Legends. “Sería un estadio con cúpula, 65.000 asientos, un campo de césped retráctil como lo que hacen en Las Vegas”, dijo Mundo a sus oyentes el viernes.

Aclaró que la solicitud no significa necesariamente que los Chiefs se estén mudando, al menos no todavía. «Esto no significa que vayan a Kansas», dijo. «Simplemente significa que hay una RFP en las calles. Se ha enviado a varias firmas de arquitectura que están siendo preguntado licitar y compartir sus propuestas”.

Mundo añadió que el equipo planea reducir el campo de aproximadamente diez empresas a dos finalistas a principios del próximo año para lo que llamó un “concurso de diseño”. el mas tarde publicado en X que el proceso de selección está en curso, pero enfatizó que los Chiefs siguen indecisos.

“Si yo era Como apostador”, dijo Mundo, “mi instinto todavía me dice que se quedarán donde están: en el Arrowhead Stadium. Pero hay conversaciones, RFP siendo apagado allí, y acuerdos de confidencialidad por todas partes”.

Chiefs y Royals evalúan opciones futuras de estadios

La noticia llega cuando tanto los Kansas City Chiefs como Reales de Kansas City Continúe evaluando su hogar compartido en el Truman Sports Complex. Los dos equipos han jugado codo con codo durante más de cinco décadas.pero el Reales se esperan en moverse primero, y sus propietarios explorarán sitios potenciales en el centro de Kansas City, el norte de Kansas City y cerca de 119th y Nall Avenue en Kansas.

Si bien los Chiefs han enfatizado constantemente su conexión con Arrowhead, las tendencias de la liga están cambiando hacia estadios modernos con cúpulas que puedan albergar eventos más allá del fútbol, ​​incluidos conciertos, torneos de la NCAA e incluso Super Bowls. “Al menos hay movimiento en el lado de Kansas de la frontera estatal, ya que consideran algún tipo de estadio domo de The Legends”, dijo Mundo.

Por ahora, el informe sigue siendo especulativo, pero ciertamente ha reavivado una conversación importante en Chiefs Kingdom sobre el futuro a largo plazo del equipo y dónde podría tener lugar la próxima era del fútbol americano de Kansas City.

Mientras las conversaciones sobre el estadio giran, los Chiefs están aprovechando su semana de descanso para reagruparse. Después de un comienzo difícil que incluyó derrotas tempranas, entraron a la Semana 10 con un récord de 5-4, no exactamente la forma dominante que esperaban los fanáticos.

Su próxima prueba viene contra el Broncos de Denverquienes lideran la AFC Oeste con un récord de 8-2. Una victoria en la Semana 11 podría volver a encarrilar a Kansas City y elevar la moral al entrar en el tramo crucial de la temporada.