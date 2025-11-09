Ministro de Educación Básica dice que el presunto autor de la explosión del SMAN 72 ha sido trasladado al Hospital de la Policía Nacional

Jacarta – El ministro indonesio de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, declaró que era sospechoso. autor explosiones PEQUEÑO 72 Yakarta ha sido trasladada del Hospital Islámico de Yakarta (RSIJ) a RS Polri.

«El presunto autor ya no se encuentra aquí, por lo que ha sido trasladado al Hospital de la Policía Nacional por lo que tenemos que coordinar con el Jefe de la Policía Nacional para reunirnos», dijo tras visitar víctima explosión SMAN 72 Yakarta, en el Hospital Islámico de Yakarta, Cempaka Putih, Yakarta, el domingo.

Dijo que una persona fue trasladada al presunto autor y fue internada en una habitación para luego ser trasladada al Hospital de la Policía Nacional.

«Ahora la autoridad sobre este presunto autor está en la policía y ahora nos estamos centrando en la recuperación mental de la víctima», dijo.

Mientras tanto, la recuperación física será realizada por un equipo de médicos que están atendiendo a varias víctimas y para la recuperación psicológica mental y social la realizarán en conjunto.

«Incluida la sospecha de explosión», dijo.

El presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta fue encontrado tirado cerca de armas

Dijo que este domingo visitó a pacientes que estaban internados junto con sus familiares y todo empezó a mejorar.

«Puedo ver que todos los que visité están entusiasmados y optimistas», dijo.

Dijo que estas víctimas tenían niveles muy altos de fortaleza y fueron capaces de aceptar lo sucedido.

«Saludo y estoy orgulloso de los niños que tienen fortaleza mental y también tienen la fortaleza para afrontar problemas que no son fáciles», afirmó.

Anteriormente, el jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto ​​​​, dijo que el presunto autor de la explosión en SMAN 72 Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, tenía la condición de niño en conflicto con la ley (ABH) y actualmente todavía estaba en tratamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI) después de ser sometido a una cirugía.

«La herida definitivamente está en la cabeza y hay rasguños. Sí, fue operado en la cabeza», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, de la policía de Metro Jaya.

Budi dijo que el niño ahora está consciente, pero aún debe recibir tratamiento médico por etapas.

Se sospecha que la bomba fue encontrada en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta.

Las heridas sufridas fueron bastante graves, sobre todo en la cabeza, por lo que requirieron cirugía.