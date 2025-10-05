Van Jones se disculpa por su comentario sobre niños en Gaza

Analista político de CNN Van Jones Llegué a X el domingo para disculparse por su comentario sobre los niños en Gaza hecho durante su aparición el viernes «Tiempo real con Bill Maher. «

«Hice un comentario sobre ‘Tiempo real con Bill Maher’ sobre la guerra en Gaza que era insensible y perjudicial. Pido disculpas». Jones escribió. «El sufrimiento de la gente de Gaza, especialmente los niños, no es una frase. Lamento profundamente que haya encontrado de esa manera. Lo que le está sucediendo a los niños en Gaza es desgarrador. Como padre, no puedo comenzar a imaginar el dolor que sus padres son duraderos, incapaces de proteger a sus hijos de un daño inimaginable».

Continuó: «Estoy rezando y trabajando para un final inmediato de esta guerra, y por la paz y la seguridad de cada familia atrapada en su camino. Realmente lamento el dolor que mis palabras causaron a las personas que ya sufren más que nadie».

Mientras que en «Tiempo real», Jones hizo un comentario Sobre la frecuencia de imágenes horribles en las redes sociales derivadas del conflicto entre Israel y Palestina que algunos encontraron muy ofensivos. Él dijo: «Irán y Qatar han creado una campaña de desinformación que están corriendo por Tiktok e Instagram que es masivo. Si usted es una persona joven, está abriendo su teléfono, y todo lo que ves es: Baby Dead Gaza, Dead Gaza Baby, Dead Gaza Baby, Diddy, Dead Gaza Baby, Dead Gaza Baby».

La guerra en Gaza ha sido lo más importante para muchos en Hollywood. El 10 de septiembre, más de 3.900 nombres de la industria, incluidas Emma Stone, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Mark Ruffalo, comprometido a evitar la colaboración con compañías de cine israelíes que están «encalvadas o justificando el genocidio y el apartheid, y/o asociarse con el gobierno que los comete».

Semanas después, 1.200 nombrados desde Hollywood, incluidos Liev Schreiber, Mayim Bialik y Debra Messing, firmaron un Carta abierta denunciando el boicot de instituciones de cine israelíes. La carta declaró que «censurar las mismas voces que intentan encontrar un terreno común y expresar su humanidad, es incorrecto, ineficaz y una forma de castigo colectivo».