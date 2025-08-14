A Bri le importa obtener el espíritu de independencia a través del programa de alfabetización para niños estatales

VIVA – Para apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, a saber, la educación de calidad, Bri Cuidar como el paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) muestra nuevamente su compromiso en mejorar la calidad de la educación en Indonesia. Una de las formas tangibles de este compromiso se realiza a través de la iniciativa del programa de alfabetización para niños estatales.

Leer también: Apoyando el crecimiento de los ecosistemas de belleza y moda, BRI presenta la belleza, la moda y el festival de fragancias (BFF) 2025



Esta vez el programa de alfabetización Niños del estado Bri le importa Celebrada en SD Negeri (SDN) 1 Malacca ubicada en Kec. Ganador, Kab. North Lombok, Provincia de West Nusa Tenggara (NTB). Este programa se lleva a cabo en diversas actividades, como actividades de capacitación para maestros y clases interactivas adicionales para estudiantes apoyados por el personal docente y los módulos especiales diseñados para mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes.

Leer también: Bri abre reclutamiento de BFLP 2025: ¡su nivel de carrera, según Passion!



La secretaria corporativa de BRI, Agustya Hendy Bernadi, dijo que Bri Cares Literacy Children of State Children es un programa especial diseñado con varios objetivos, como aumentar la capacidad de los estudiantes para leer y comprender la lectura, aumentar la independencia de los estudiantes en el aprendizaje y el acceso a la información para aumentar la confianza y la curiosidad de los estudiantes y construir ecosistemas de alfabetización sostenibles.

El programa de alfabetización para niños estatales en SDN 1 Malacca NTB es una forma de preocupación de BRI por el avance de la educación en áreas desfavorecidas. Esto está en línea con los datos de la Agencia de Estadísticas Centrales de Indonesia (BPS) en 2022, que reveló que hasta 7,6 millones de indonesios de 15 años o más todavía son analfabetos.

Leer también: Una década de la sucursal de Bri Singapur fomenta la conectividad económica de Indonesia en el corazón de Asia Financial



La provincia de West Nusa Tenggara tiene la tercera tasa de alfabetización más baja en Indonesia, con 1 de cada 9 residentes de NTB que experimentan analfabetismo. En el nivel de la escuela primaria, muchos estudiantes todavía se quedan atrás de la capacidad de leer BASIC. La incapacidad de leer desde el principio para obstaculizar la comprensión de otras lecciones, empeorar el atraso académico y reducir la confianza de los estudiantes.

«Con un método de enseñanza basado en la ciencia que se adapta al contexto local, este programa no solo se centra en aumentar las capacidades de los estudiantes, sino que también fortalece la capacidad de los maestros para que la intervención dada tenga un impacto a largo plazo», dijo.

Además, en este programa también, a Bri se preocupa por llevar a cabo una infraestructura escolar, como la mejora de la biblioteca escolar y completarla con una interesante colección de libros científicos para fomentar el interés de los estudiantes en la lectura.

Para que el aprendizaje sea más divertido, este programa también presenta juegos creativos basados en desafíos de alfabetización que se adaptan al nivel de las habilidades de los estudiantes y todos los estudiantes pueden acceder a la escuela.

«Esperemos que esta oportunidad pueda ser utilizada lo más bien posible por estudiantes y maestros y luego convertirse en un modelo que puede replicarse en otras regiones, abriendo oportunidades para que más niños indonesios obtengan acceso a una educación de calidad y construyan un futuro mejor», agregó Hendy.

En una ocasión separada, el director de SDN 1 Malacca, Laili Muniroh agregó que la implementación de este programa fue muy efectiva para los estudiantes en su escuela, teniendo en cuenta que SDN 1 Malacca tenía acceso limitado de libros, material de lectura de calidad y instalaciones educativas para que las capacidades de alfabetización infantil tienden a ser más bajas que las áreas urbanas.

Este programa es un puente para presentar una fuente de lectura decente, para que los niños no se queden atrás en la lectura, la escritura y la comprensión de las habilidades de información.

«Este programa es muy relevante para considerar el estado actual de nuestra escuela, que aún es un progreso con mucho. Este programa también no solo es una cuestión de lectura, sino también comprensión, procesamiento y criticación de la información. Este programa acoge a los niños a pensar analíticamente y creativamente, lo cual es un capital importante para continuar la educación y enfrentar desafíos futuros.

Laili espera que este programa luego pueda hacer que los niños sean más abiertos al mundo exterior, ampliar sus horizontes y fomentar la autoconfianza. Los niños en áreas desfavorecidas se preparan más para competir con los niños en otras áreas más igualmente.