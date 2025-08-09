J&K Police Raids Residences de presuntos agentes terroristas con sede en Pakistán







La policía de Jammu y Cachemira realizaron redadas el sábado en el distrito de Kishtwar, confirmó un funcionario.

Las búsquedas se llevaron a cabo en las casas de individuos sospechosos de estar vinculados a agentes terroristas con sede en Pakistán, informó ANI.

En una contra-contra-terrorismo Operación, dos jawanes del ejército perdieron la vida durante el noveno día de una operación continua en el área de Akhal Devsar del distrito de Kulgam del sur de Cachemira, dijeron las autoridades.

El Cuerpo de Chinar rindió homenaje a Lance Naik Pritpal Singh y Sepoy Harminder Singh, quienes hicieron el último sacrificio mientras sirvieron a la nación, informó Ani.

«Chinar Corps honra el sacrificio supremo de los Bravehearts, L/NK Pritpal Singh y Sep Harminder Singh, en la línea de deber para la nación. Su coraje y dedicación nos inspirarán para siempre. El ejército indio expresa condolencias más profundas y se mantiene en solidaridad con las familias aturdidas. La operación continúa», Chinar Corps publicó en X.

Hasta ahora, un terrorista ha sido neutralizado en el Para una corona operación. Casi una semana antes, las fuerzas de seguridad habían matado a otro terrorista durante un encuentro nocturno en la misma área de Akhal, según el Cuerpo de Chinar.

La operación en Kulgam es un esfuerzo conjunto que involucra al ejército indio, la policía de Jammu y Cachemira, CRPF y el Grupo de Operaciones Especiales (SOG). En una actualización sobre X, Chinar Corps dijo: «Op Akhal, Kulgam. El tiroteo intermitente e intenso continuó durante la noche. Las tropas de alerta respondieron con fuego calibrado y apretaron la soga mientras mantuvieron el contacto», informó ANI.

«Un terrorista ha sido neutralizado por las fuerzas de seguridad hasta ahora. La operación continúa», agregó el Post.

En otro desarrollo, Baramulla Policía Descubrió un escondite terrorista en el bosque Gogaldara-Danwas el jueves. La redada condujo a la recuperación de una granada, una pistola, una revista, nueve rondas de municiones y suministros médicos.

Compartiendo la actualización sobre X, la policía de Baramulla escribió: «Sobre un aporte específico en el bosque de Gogaldara-Danwas, la policía de Baramulla rompió un escondite terrorista. Recuperada: 1 pistola, 1 mag, nueve rondas, una granada y suministros médicos. Fir registrado en PS Tangmarg. Investigación en marcha. «Se esperan más detalles en el caso, informó ANI.

Mientras tanto, en una operación separada por el indio El Cuerpo de Caballeros Blancos del Ejército el 30 de julio en el sector de Poonch, dos agentes terroristas fueron asesinados mientras intentaban infiltrarse en la línea de control (LOC).

(Entradas de ANI)





