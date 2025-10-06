Caso de Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, la policía regional de Java Oriental está lista para establecer sospechosos después de que se complete la evacuación

Sidoarjo, Viva – El caso del colapso del edificio de internado (Pone) Al Khoziny En Sidoarjo, Java Oriental, que reclamó docenas de vidas, ahora entrando en una nueva fase. Policía regional de Java Oriental (Policía regional de Java Oriental) Asegúrese de que realice una investigación exhaustiva y haga un seguimiento del proceso legal después de que la búsqueda de víctimas se declare completa.

El Inspector General del Jefe de Policía de Java Oriental, Nanang Avianto, afirmó que su partido estaba comprometido a mantener la ley sobre la tragedia que mató a docenas de estudiantes. Sin embargo, el enfoque principal todavía está en el proceso humanitario, a saber, la búsqueda y evacuación de las víctimas.

«Obviamente, continuará llevando a cabo actividades de proceso (ley), pero lo principal ahora es el problema de la humanidad primero», dijo Nanang, el lunes 6 de octubre de 2025, citado por Tvone.

Nanang agregó, el equipo de investigación estaba recopilando todos los datos relacionados con la construcción y la cronología del colapso del edificio de cuatro historias. Afirmó que las investigaciones se llevarán a cabo de manera integral al involucrar a varias partes, incluidos los expertos en seguridad de la construcción y la construcción.

«Todos los aspectos se rastrearán, desde la licencia, la construcción de estructuras, hasta aquellos que son responsables», dijo la fuente de la policía en la policía regional del este de Java que se negó a ser nombrado.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII, Singgih Janratmoko, también lamentó la tragedia que mató a docenas de estudiantes.

Consideró, si había un elemento de violación o negligencia en el desarrollo o supervisión de la cabaña, entonces debe procesarse legalmente debido a los muchos estudiantes muertos.

Actualización de víctimas: 61 Santri murió

Basarnas Los informes, hasta el lunes 6 de octubre de 2025, el total de víctimas murieron debido al colapso del edificio Al Khoziny Ponpes alcanzó a 61 personas. Mientras tanto, hasta 104 personas fueron rescatadas.

«Murió 61 personas, felices 104 personas. El número de víctimas evacuadas por el equipo SAR combinado, 74 personas (6 partes del cuerpo)», dijo el director de operaciones de Basarnas, Yudhi Bramantyo en su declaración.

Explicó, en el octavo día de la operación, ocho víctimas y una parte del cuerpo fueron evacuadas con éxito de los sectores A3 y A2. El proceso de búsqueda aún se está llevando a cabo con un enfoque en la limpieza de restos en el lado norte del edificio que no está integrado con la estructura principal.

«El proceso de evacuación aún está en curso. La limpieza de restos se centra en el lado norte de la parte que no está integrado con la estructura principal», dijo.