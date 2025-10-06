Taylor Swift los deja queriendo más en los multiplexes: variedad diaria

En el episodio de hoy, VariedadLa Rebecca Rubin desglosa la Taylor Swift Efecto en la taquilla como la fiesta de lanzamiento de su álbum para «Life of a Showgirl» llegó a los multiplexes solo por un fin de semana. Y Variedad’El editor legítimo de S Gordon Cox explica cómo nos decidimos por las selecciones de este año para nuestras 10 estrellas de Broadway para ver lista.

Más por venir

Escuche la variedad diaria en iheartpodcasts, Podcasts de AppleVariedad Podcast de YouTube canal, Amazon Music, Spotify y otras plataformas de podcast.