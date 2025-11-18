¡Recién comenzando, la Operación Zebra Jaya ha atrapado a 4.000 infractores! La mayoría de los motociclistas no usan casco

Jacarta – La Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya reveló que violación tráfico el primer día Operación Zebra Jaya 2025, el lunes 17 de noviembre de 2025, está dominado por jinete vehículos de dos ruedas que no usan casco y van contra la corriente.

Lea también: Lista de los cascos de motocicleta más ligeros en los que confían los corredores



Así lo transmitió directamente el director de tráfico de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Komarudin. Según Komarudin, la mayoría de las infracciones se cometen entre motociclistas.

«El primer día estuvo dominado por las violaciones de no usar casco y de ir contra la corriente sobre dos ruedas», afirmó el martes 18 de noviembre de 2025.

Lea también: La policía elimina las redadas estacionarias en la Operación Zebra Jaya 2025, pero no estés contento todavía porque…





Director de tráfico de la policía de Metro Jaya Kombes Komarudin

Mientras tanto, para los conductores de cuatro ruedas, el exjefe de policía del Metro Central de Yakarta dijo que las infracciones más frecuentes son no usar el cinturón de seguridad y usar un teléfono celular mientras conducen.

Lea también: Vehículos sin placas se convierten en objetivo de la Operación Cebra 2025, Policía: suelen ser utilizados por ladrones y ladrones



«En el caso de los automóviles, predominan las infracciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad y el uso del teléfono móvil», afirmó.

Los detalles son que 2.189 motociclistas no usaban casco, 676 infractores iban contra la corriente, 1.394 conductores de automóviles no usaban cinturón de seguridad y 53 infractores usaban teléfonos celulares mientras conducían.

Anteriormente se informó que Polda Metro Jaya estaba llevando a cabo la Operación Zebra Jaya 2025, durante los próximos 14 días con 11 objetivos principales como foco de supervisión. Las operaciones iniciarán del 17 al 30 de noviembre de 2025.

Esta operación tiene como objetivo reducir el número de infracciones y al mismo tiempo reducir el riesgo de accidentes en la ciudad capital. El director de tráfico de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Komarudin, explicó que varios objetivos de la operación incluían el uso de cascos, conductores menores de edad de vehículos de dos ruedas, violaciones del límite de velocidad y la integridad de las placas de matrícula de vehículos de motor (TNKB).

«Además, también estamos tomando medidas contra los conductores que conducen bajo los efectos del alcohol, las carreras ilegales, el uso de placas diplomáticas TNKB o placas TNI/Polri que no cumplen con las normas», dijo, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Los siguientes son 11 tipos de violaciones que son el foco de la Operación Zebra Jaya 2025:

1. Usar un teléfono celular mientras conduce;

2. No usar casco estándar del SNI;

3. No utilizar el cinturón de seguridad;

4. Ir contra la corriente;

5. Conductores menores de edad;

6. Conducir bajo los efectos del alcohol;

7. No utilizar placas de matrícula de vehículos motorizados (TNKB);

8. Uso de TNKB o embajadas secretas;

9. Pasarse un semáforo en rojo;

10. Conducir a una velocidad superior al límite normal o participar en carreras ilegales;