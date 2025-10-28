Camboya no es un país de colocación para trabajadores inmigrantes indonesios

Jacarta – Ministro de Protección Trabajadores inmigrantes Indonesia (P2MI), Mujtarudin confirmó que Camboya no es un país de colocación de trabajadores inmigrantes indonesios.

Mukhtarudin también dijo que los ciudadanos indonesios (WNI) que eran trabajadores migrantes en Camboya partieron ilegalmente.

«Quiero explicar que Camboya no es un país de colocación. Por lo tanto, el gobierno, especialmente KP2MI, nunca ha decidido designar a Camboya como un país de colocación para trabajadores migrantes», dijo Mukhtarudin en la Torre Danareksa, en el centro de Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

«Así que lo que está pasando ahora es salir ilegalmente, TPPO y demás», continuó.

Aunque se fueron ilegalmente, Mukhtarudin enfatizó que el gobierno todavía está presente para ayudar a los ciudadanos indonesios que tienen problemas en el extranjero.

«El Estado también debe estar presente. El Gobierno, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de Indonesia en Camboya, se encargan de la repatriación», afirmó.

Además, explicó que el gobierno no colocaría a ciudadanos indonesios como trabajadores migrantes en países que no fueran seguros y no tuvieran seguridad social.

«No podemos ubicar a personas en países que no son seguros. Aquellos que no tienen buena seguridad social, buena protección. Así que creo que en cuanto a Camboya, incluido Myanmar, tal vez pronto habrá otro caso de Myanmar. Los detalles son casi los mismos. Así que este tampoco es nuestro país de colocación», concluyó Mukhtarudin.

Como se informó anteriormente, el Ministerio de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia (KP2MI) confirmó que 110 ciudadanos indonesios que fueron víctimas o estuvieron involucrados en fraude en línea en Camboya estaban a salvo.

Así lo transmitió el Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Mukhtarudin.

Un total de 97 ciudadanos indonesios (WNI) fueron arrestados por la policía después de huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

Anteriormente se informó que los ciudadanos indonesios estuvieron involucrados en un motín y escaparon de ser capturados por una empresa de fraude en línea en la ciudad de Chrey Thum, provincia de Kandal, Camboya, el 17 de octubre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) confirmó que buscará la repatriación de 97 ciudadanos indonesios que fueron detenidos tras huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

Directora de Protección de Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha. Foto : ANTARA/Azmi Samsul Maarif/pri