Objetivo Equivocado, Sule Es Rociado Por Los Internautas Porque Lo Confundieron Con Jule Que Engañó A Daehoon

VIVA – Recientemente, las redes sociales han estado llenas de noticias sobre supuestos romances entre Julia Prastinio quien se llama familiarmente Navidadcon una boxeadora llamada Safrie Ramadhan. Se dice que Jule está engañando a su marido. no hay tiempoquien es conocido por el público como creador de contenido coreano. Sin embargo, en medio del calor de la noticia, surgió un incidente inesperado que incluso provocó risas, en el que un veterano comediante Sule dejarse arrastrar.

Sule, cuyo nombre real es Entis Sutisna, de repente se convirtió en el blanco de la ira de los internautas. Muchos internautas confundieron el nombre «Jule» con «Sule», por lo que el comediante se vio inundado de comentarios mordaces en su columna de carga. Desplázate hacia abajo para ver el artículo completo..

A través de un vídeo subido por la cuenta de chismes de Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Sule parecía confundido ante la situación de ser mal dirigido por la ira de los internautas.

«Chicos, estoy confundido. En los comentarios, mucha gente maldice, dice que estoy engañando a Daehoon. No sé cuál es la noticia», dijo Sule con expresión de asombro, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Después de leer la noticia real, Sule inmediatamente aclaró el malentendido. Enfatizó que no tenía nada que ver con el caso de Jule, incluso sus nombres tenían primeras letras diferentes. Aparte de eso, Jule también es mujer mientras que Sule es hombre. El comediante ahora también es viudo y soltero, por lo que según él le es imposible hacer trampa.

«Cuando lo vi, era Jule, no Sule. Así que, por favor, muchachos, no den lugar a opiniones. Estoy soltero, ¿cómo puedo hacer trampa?» añadió.

Las respuestas de los internautas variaron ante el vídeo de Sule. Varios internautas también se sintieron graciosos por esta mala dirección que le sucedió a Sule cuando lo confundieron con Jule.

«Es cierto que hay gente que le pone a Jule a Sule».

«Esto es lo más alejado de la realidad».

«¿Seguramente es mamá? FB se perdió otra vez».

«Me estoy riendo, Dios, hermano Sule».

«Los internautas son divertidos».