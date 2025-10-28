Lahore se convierte en la ciudad más contaminada del mundo cuando el ICA alcanza un nivel peligroso de 312







En medio de la creciente crisis de contaminación en la región del sur de Asia, Lahore se ha convertido en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Una espesa y peligrosa capa de smog envolvió Lahore el lunes, con datos en tiempo real que confirman que la ciudad ha estado inmensamente contaminada y la calidad del aire parece extremadamente preocupante.

Como informó la agencia de noticias ANI, los datos de IQAir el lunes por la noche mostraron que el índice de calidad del aire (AQI) de Lahore se disparó a un nivel peligroso de 312, junto con la concentración de PM2,5, que se dice que es la materia particulada más peligrosa, alcanzando 190,5 microgramos por metro cúbico, lo que representa más de 25 veces más que la directriz anual de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, la contaminación no fue uniforme en toda la ciudad. Una de las agencias de medios también informó que varias estaciones de monitoreo registraron niveles de calidad del aire en la categoría «peligrosa», y algunas áreas enfrentan condiciones de emergencia.

En City School, Allama Iqbal Town, los niveles de AQI alcanzaron 505, lo que se describe como una emergencia de salud catastrófica. Del mismo modo, el fertilizante Fauji Pakistán y The City School Shalimar Campus informaron niveles de AQI de 525 y 366, respectivamente, una clara indicación de que millones de residentes respiraban aire peligrosamente tóxico, según la agencia de noticias ANI.

Además, la crisis del smog ha puesto a la provincia de Punjab en Pakistán en alerta máxima, generando alerta y preocupación. Según los informes de los medios, Lahore fue seguida de cerca por otras ciudades importantes en la clasificación nacional, incluidas Faisalabad (ICA 439) y Multan (ICA 438), que registraron niveles de calidad del aire considerados peligrosos.

Otros centros urbanos de Pakistán, como Gujranwala, Bahawalpur y Sialkot, también figuraron entre las ciudades más contaminadas, lo que refleja una emergencia de salud pública en toda la región de Punjab.

El ranking mundial de calidad del aire publicado el lunes por la noche colocó a Lahore (ICA 272) en la cima de las ciudades más contaminadas del mundo, superando a puntos críticos permanentes como Delhi (ICA 220) y Calcuta (ICA 170), según Dawn.

Según los informes, las áreas urbanas de Pakistán están constantemente cerca de los primeros lugares de las estadísticas de contaminación global, lo que indica que el problema de contaminación del país está empeorando.

Las autoridades han emitido recomendaciones sanitarias aconsejando a las personas quedarse en casa, especialmente a los jóvenes, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias, según informó la agencia de noticias ANI.

Los vientos tranquilos (0 km/h) y la alta humedad (50%) han mantenido los contaminantes cerca del suelo, exacerbando la neblina y perjudicando significativamente la visibilidad en varios lugares.

En medio de las preocupantes condiciones ambientales en Pakistán, los expertos señalan que la neblina constante en Lahore, causada por los desechos industriales, las emisiones de los automóviles y la quema estacional de cultivos, se ha convertido en un desastre anual.

(Con aportes de la ANI)





Fuente