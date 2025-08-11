RG Kar Crime Anniv: Siete casos presentados, dos MLA de BJP reservados para ‘asaltar’ policías







El Policía de Kolkata han registrado siete casos contra dos MLA de BJP, un líder del partido y otros por supuestamente obstruir a su personal de realizar sus funciones, agredirlos y causar daños a las propiedades públicas durante una marcha a la Secretaría de Bengala Occidental ‘Nabanna` hace un día, dijo el domingo un oficial superior.

Los legisladores de BJP Ashok Dinda, Agnimtra Paul y el líder del partido Kautaav Bagchi y otros han sido reservados en varias secciones del Bharatiya Nyaya Sanhita, dijo. El caos y la agitación violenta dominaron las calles de Kolkata y Howrah adyacente el sábado, un día que marcó la finalización de un año de violación y asesinato de un médico de aprendices de posgrado en el hospital estatal RG Kar, y dejó a la madre de la víctima de la víctima hospitalizada con una lesión en la cabeza.

Por la acusación de la madre del médico fallecido que fue golpeada por la policía durante la protesta del sábado, el comisionado de policía de Kolkata, Manoj Verma, dijo: «Es parte de la investigación y veremos sobre el asunto. Tomaremos medidas según sea necesario. La lesión a la madre de la madre de la madre de la madre de la madre de RG Kar Medical College La víctima del crimen es lamentable. Esto no debería haber sucedido. Es necesario sondear si la acusación es correcta o incorrecta «.

La madre de la víctima de RG Kar alegó que fue malhumorado por la policía durante la marcha, un asalto que supuestamente tuvo lugar cuando los manifestantes con carga de bastón de la policía de Kolkata en el cruce de Park Street en el centro de Kolkata para dispersar a la multitud el sábado. «Dos MLA de BJP, un líder de BJP y varios otros fueron contratados para obstruir las operaciones policiales, agredir a los oficiales y causar daños a las propiedades públicas durante la» Nabanna Abhiyan` de los sábados «, dijo otro oficial.

Los casos, alojados en la estación de policía de Park Street y la estación de policía de Hare Street, también incluyeron secciones no en bolsa, dijo. Sin embargo, la policía aún no ha confirmado el número de arrestos realizados durante el rally del sábado. Durante el día, el comisionado de policía de Kolkata visitó el Hospital SSKMDonde cinco policías, que resultaron heridos en un enfrentamiento con los manifestantes durante la `nananna Abhiyan` del sábado, están recibiendo tratamiento.

«Se están escaneando imágenes de CCTV, otros videoclips y imágenes de la vigilancia de drones. No podremos decir nada hasta que analicemos las imágenes. Aquellos que violaron las directivas del Tribunal Superior de Calcuta, las operaciones policiales obstruidas, los oficiales asaltados y la propiedad pública dañada están siendo identificados», dijo Verma.

Dijo que «cualquier queja recibida sería sondeada». «Incluso si no recibimos ninguna queja, investigaríamos. De hecho, ya hemos comenzado a investigar el asunto de ayer», dijo. Imágenes de video de Dinda amenazando y abusando policías ha sido incautado, dijo.

«Los días no están muy lejos cuando la policía también sea golpeada mal. Si el liderazgo de nuestro partido se da un visto bueno, golpearemos al personal de la policía de tal manera que tengan que esconderse detrás del` `achal` (en el extremo suelto de una sari) de Mamata Banjee. Nos reunimos con la policía cuando la policía nos ha cobrado sin motivo sin motivo. Soy un MLA y yo soy esto,», «Dinda,», «, lo que participó, lo que está diciendo esto», «,», me dijeron, lo que está diciendo esto «», Diciendo esto «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», me dijeron «,», «,», «,»? Abhiyan` dijo el sábado.

Cuando se le preguntó cuál podría ser la acción contra aquellos presuntamente pisotear la bandera nacional durante la marcha, Verma dijo: «Las acusaciones con respecto al personal de la policía que pisotean la bandera nacional también están bajo investigación. Estamos revisando las imágenes de CCTV.

El enfrentamiento de los protestadores policiales tuvo lugar en fases y en múltiples puntos durante la `nanna chalo abhiyan`, una marcha a la secretaría estatal que exigía» justicia «para la víctima de RG Kar, que tenía al menos tres procesiones de agitadores en ambos en ambos Kolkata y Howrah. La policía hizo arreglos elaborados que incluían establecer barricadas de hierro de hasta 10 pies para detener el progreso de los manifestantes.

