Browns vinculados a la fallida selección general número 3 en el reemplazo de Shedeur Sanders

El marrones de cleveland explorarán todas sus opciones esta temporada baja mientras buscan una solución sostenible como mariscal de campo, que podría incluir opciones intrigantes, como Trey Lance.

Lance fue mencionado como una opción potencial para los Browns por Zac Jackson del Atlético. Jackson teorizó sobre quién podría ser titular para los Browns dentro de un año y destacó a la ex selección número 3, que será agente libre esta temporada baja, como una opción.

«¿Es Lance el mayor ejemplo de por qué los equipos deben tener cuidado al usar selecciones tempranas del draft en mariscales de campo que carecen de experiencia universitaria significativa? ¿O es Lance sólo el último ejemplo de por qué los equipos nunca dejan de intentar identificar y desarrollar a los mariscales de campo que tienen dificultades al principio de su carrera?» NFL ¿carreras?” Dijo Jackson. “En cualquier caso, es interesante. Y será elegible para la agencia libre después de pasar 2025 como suplente de Los Angeles Chargers”.

El tamaño de la muestra es pequeño para Lance, a pesar de su ubicación en el draft. Lance ha aparecido en sólo 15 juegos con cinco inicios de temporada regular y no ha lanzado un pase de touchdown desde su temporada de novato. Desde entonces ha desempeñado funciones de respaldo, pasando tiempo con los Dallas Cowboys y el Cargadores de Los Ángeles.

Otras opciones potenciales presentadas incluyen a Mac Jones, Joe Flacco y Malik Willis.

Los Browns tienen que tomar una decisión sobre Shedeur Sanders

Los Browns tienen una solución potencial a sus problemas de mariscal de campo en la plantilla en Shedeur Sanders, quien ha demostrado algo de alza en sus cinco aperturas esta temporada. A pesar de su récord de 1-4 como titular, Sanders ha demostrado una capacidad dinámica para crear jugadas y ha sido elogiado por su ética de trabajo.

Sanders ha estado jugando detrás de una línea ofensiva irregular, con pocas armas a su alrededor. Ha pasado para 1,103 yardas, seis touchdowns y ocho intercepciones.

Si los Browns deciden seguir con Sanders la próxima temporada, significaría pasar por alto a los mejores prospectos del draft. Cleveland tiene dos selecciones de primera ronda y actualmente está programado para tener el Selección general número 3.

«Sanders claramente tiene algo de talento y ha demostrado suficiente precisión para justificar un mayor desarrollo», dijo Jackson. «Si a los Browns no les gustan sus costosas opciones de quarterback para marzo o abril, podrían dejar que Sanders compita por el puesto en 2026 y ver si es capaz de lograr grandes avances».

Deshaun Watson sigue al acecho de los Browns

Deshaun Watson es otra opción potencial para los Browns, aunque la mayoría de los fanáticos no quieren volver a verla. Watson viene de un par de cirugías de Aquiles que le mantuvo alejado del fútbol durante más de un año. Regresó a la práctica a principios de diciembre, pero los Browns se negaron a agregarlo a la lista activa cuando su Ventana de 21 días cerrada esta semana.

Significa que Watson no practicará con el equipo el resto de la temporada, pero puede continuar su rehabilitación en las instalaciones. Todas las señales apuntan a que Watson estará en la plantilla la próxima temporada, gracias en gran parte a su contrato totalmente garantizado de 230 millones de dólares. Separarse de Watson resultaría en un límite muerto significativo.

Watson tiene marca de 9-10 como titular desde un exitoso intercambio en 2022. Propietario Jimmy Haslam llamó públicamente la movida por Watson un “swing and miss” durante la temporada baja.