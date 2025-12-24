Muchos problemas de Ridwan Kamil y Aura Kasih, aquí está la visión islámica sobre la infidelidad

VIVA – Las redes sociales están llenas de supuestos rumores. amorío quien arrastra nombres Ridwan Kamil Y Aura Kasih. Varias cargas y fotografías que circulan han provocado especulaciones públicas, especialmente porque Ridwan Kamil todavía tiene el estatus de marido. Atalia Praratya cuando surgió este problema.

En medio de la frenética discusión entre los internautas, este tema no sólo generó reacciones emotivas, sino que también abrió un discurso más amplio sobre la infidelidad desde una perspectiva islámica. La religión considera este problema como una grave violación de la santidad del hogar y la armonía social.

En las enseñanzas islámicas, la relación entre marido y mujer se considera un vínculo sagrado y debe mantenerse. Por lo tanto, todas las formas de acción que puedan dañar el hogar, incluida la infidelidad, se consideran vergonzosas y estrictamente prohibidas.

Ridwan Kamil y Aura Kasih.

Citando páginas AHORA en línea Jueves 25 de diciembre de 2025, el Islam condena firmemente el papel de terceros que intentan destruir las relaciones entre marido y mujer. Esto se confirma en el hadiz de Rasulullah SAW narrado por Abu Dawud. El Profeta dijo que las personas que engañan o destruyen la relación de una esposa con su marido no están entre su pueblo.

Esta crítica no sólo se dirige a los hombres, sino también a las mujeres que intentan activamente robar a los maridos de otras personas. Los ulemas explican que el acto de engañar, provocar o comparar a los socios para destruir la armonía doméstica es una forma de traición a los valores islámicos.

Esta prohibición se reafirma en el hadiz narrado por el Imam At-Tirmidhi que prohíbe a una mujer pedirle a un hombre que se divorcie de su esposa para beneficio personal. Los eruditos tienen diferentes puntos de vista al interpretar el contexto de este hadiz, pero coinciden en que el Islam cierra estrictamente el espacio para las prácticas que dañan el vínculo matrimonial.

En principio, el Islam considera la infidelidad como un acto contrario al propósito del matrimonio, es decir, construir la paz, el afecto y una continuidad social saludable.

La cuestión de la supuesta relación de Ridwan Kamil y Aura Kasih ha recibido varias respuestas públicas. Varios internautas criticaron esto porque hasta ahora Kang Emil, el apodo de Ridwan Kamil, a menudo aparece en armonía con su esposa en las redes sociales.

Ridwan Kamil se disculpó públicamente y reconoció los errores cometidos en su vida familiar.