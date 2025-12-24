IHSG cae un 0,55 por ciento antes de Nochebuena, los inversores frenan las inversiones

Jacarta – Índice de precios Acciones El índice compuesto (IHSG) colapsó antes de la Nochebuena de 2025. JCI debilitada relativamente lejos en un 0,55 por ciento o 46,87 puntos hasta el nivel de 8.537,91 al cierre comercio Miércoles 24 de diciembre de 2025.

Basado en el seguimiento VIVA De Stockbitel movimiento de la JCI voló al nivel de 8.606 y cayó a su punto más bajo en la zona de 8.528. El valor de la transacción en el mercado regular se registró en 15,81 billones de IDR con una transacción total de 2,53 millones.

La mayoría de los sectores bursátiles experimentaron una tormenta de corrección liderada por una caída en el sector de materias primas del 1,59 por ciento. Además, el sector energético cayó un 1,14 por ciento, el sector del transporte se contrajo un 1,00 por ciento, el sector tecnológico cayó un 0,77 por ciento, el sector financiero perdió un 0,54 por ciento, los sectores de salud e industrial cayeron un 0,12 por ciento y el sector cíclico cayó un 0,03 por ciento.

Mientras tanto, el sector inmobiliario registró el mayor aumento del 0,38 por ciento. El sector no cíclico saltó un 0,20 por ciento y el sector de infraestructura se disparó un 0,16 por ciento.



Un actor del mercado está monitoreando el movimiento de la JCI.

«Justo antes de las vacaciones fin de semana largo, «Los inversores tienden a tener cuidado», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Corrección del índice interno cuando los índices de las bolsas asiáticas cerraron mixtos. precio del oro El mercado spot se fortaleció hasta alcanzar un nuevo máximo por encima de los 4.500 dólares por onza por primera vez hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores habían registrado con éxito los saltos de precios más altos en las filas de 45 acciones líderes de la siguiente manera:

PT Astra Internacional Tbk (ASII)

Las acciones de ASII subieron un 1,92 por ciento o 125 puntos y cerraron en 6.625.

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Las acciones de GOTO se dispararon un 1,56 por ciento o 1 punto hasta 65.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)

Las acciones de SMGR se dispararon un 1,52 por ciento o 40 puntos para penetrar el área de 2.670.