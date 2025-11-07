Browns criticado por ex-All-Pro por Shedeur Sanders ‘Vendetta’

El ex esquinero All-Pro, Aqib Talib, no se anduvo con rodeos al criticar al marrones de cleveland y al entrenador en jefe Kevin Stefanski por cómo han manejado el Shedeur Sanders situación esta temporada.

Sanders es actualmente el respaldo en Cleveland de su compañero novato. Dillon Gabriel. No está claro si Sanders verá el campo esta temporada.

Pero en The Arena Gridiron, surgió la pregunta: si Sanders comenzara los últimos cinco juegos de la temporada y quedara invicto, ¿Stefanski aún conservaría su puesto? Talib no se contuvo y atacó al entrenador en jefe de los Browns.

«Aún así lo despedirán» Talib dijo. «Debería haberlo hecho desde el salto. Debería haberlo hecho desde el salto con su odio (improperio). Enciende el (improperio). Shedeur debería haber estado ahí. Tiene una venganza personal, es por eso que (Shedeur) no está jugando. No importa qué, Stefanski tiene que irse».

Talib tenía algunas teorías sobre por qué Sanders no ha podido ascender en la tabla de profundidad, incluso con Gabriel luchando como titular.

«Tal vez esté relacionado con Dillon Gabriel porque tienen el mismo agente. Stefanski tiene vínculos personales con Dillon», dijo Talib. «Eso es lo que obtuvo Stefanski. No estoy inventando nada. Investiga, hermano. Está claro como el día».

Para que conste, Gabriel y Stefanski no comparten el mismo agente.

El ex mariscal de campo de los Browns, Johnny Manziel, pide que Shedeur Sanders sea titular

Talib está lejos de ser el único que presiona para que Sanders tenga su oportunidad. Ex mariscal de campo de los Browns Johnny Manziel también ha manifestado su apoyodiciendo que es hora de que Sanders vea el campo.

«Al salir el año pasado para el Heisman, Dillon Gabriel estaba allí. Lo amaba. Me encantó verlo jugar en Oregon y creo que todavía tiene potencial para encontrar un lugar en la liga. Pero el mejor jugador de su equipo está enojado. Sólo quiere apresurar al pasador e irse a casa para salir del edificio. Es brutal», dijo Manziel. «¿Alguna vez van a resolverlo? En este punto, trae una chispa. Pon a Shedeur, déjalo ir, déjalo romper. Lució bastante bien en la pretemporada. Ha estado sentado allí durante ocho semanas. Volverán a iniciar con Gabriel, pero si eso sale mal, entregárselo a Shedeur».

Manziel señaló el récord de 2-6 de los Browns y el revuelo en torno a Sanders como razones para hacer el movimiento ahora.

«Se puede sentir algo de emoción en el edificio. Esta temporada ya es una pérdida», dijo Manziel. «No vas a llegar a los playoffs. Tienen que verlo como si estuvieran construyendo algo para el próximo año. Ver si Shedeur es el indicado».

Los Browns no se dan por vencidos con Dillon Gabriel, todavía

Stefanski se ha mantenido mayoritariamente en silencio sobre Sanders y la situación del mariscal de campo en general. El dos veces Entrenador del Año ha seguido respaldando públicamente a Gabriel, trasladando los problemas de la ofensiva a la unidad en su conjunto.

«Tenemos muchas cosas que debemos hacer mejor ofensivamente en general: posición de mariscal de campo, cada posición, entrenamiento, lo que sea». Stefanski dijo. «Volviendo a la semana de descanso, intentas estudiar y aprender algunas cosas y tratar de asegurarte de que nosotros, como entrenadores, estemos colocando a nuestros muchachos en la mejor posición para tener éxito y, ciertamente, eso también contaría al mariscal de campo».

Gabriel será titular para los Browns el domingo contra los que luchan Jets de Nueva Yorkcon una notable reorganización al margen. coordinador ofensivo Tommy Rees ahora se encargará de las tareas de mandar jugadas en lugar del entrenador en jefe Kevin Stefanski.

Si Gabriel continúa operando más como director de juego que como alguien que marca la diferencia, Cleveland podría verse tentado a entregarle la ofensiva a Sanders más temprano que tarde.