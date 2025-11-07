Evaluado por el Gobierno, el plan de financiación Merak Putih Kopdes se modificó a este

Jacarta – Para acelerar el desarrollo y la puesta en funcionamiento de 80.000 unidades en todas las regiones de Indonesia, el Gobierno está haciendo ajustes al plan. financiación Cooperativas de aldea/subdistrito (cabezas/Ej) Rojo y Blanco.

El Ministerio de Cooperativas explicó que el plan de financiación fue realizado originalmente directamente por los bancos miembros de la Asociación de Bancos Estatales (Himbara) a partir de propuestas presentadas por las cooperativas. Ahora se ha trasladado a la financiación de inversiones. gastos de capital (gasto de capital) por valor de 2.500 millones de IDR del límite total de 3.000 millones de IDR por unidad cooperativa.

“Esta inversión de capital incluye desarrollo físico como OK«, almacenes, así como equipos operativos como camiones, motocicletas y equipos de producción, incluidas instalaciones comerciales como clínicas y farmacias para que las operaciones cooperativas puedan funcionar de manera efectiva», dijo el secretario del Ministerio de Cooperativas, Ahmad Zabadi, en una reunión de prensa en Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Zabadi agregó que el desarrollo de la infraestructura de Kopdes/Kel Merah Putih fue llevado a cabo por PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) y apoyado por el TNI. Mientras tanto, los 500 millones de rupias restantes del límite máximo se asignan a costos operativos (opex) como capital de trabajo para la cooperativa.

La infraestructura construida consta de siete puntos de venta obligatorios, a saber, oficinas cooperativas, puntos de venta de alimentos básicos, unidades de ahorro y préstamo, clínicas rurales, farmacias rurales y almacenes frigoríficos (almacenamiento en frío), e instalaciones logísticas, incluidos almacenes.

Lanzamiento del Kopdes Merah Putih.

Sin embargo, Zabadi afirmó que los detalles del plan de financiación para el desarrollo de Kopdes/Kel Merah Putih todavía están esperando la finalización del nuevo Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK). «Nos estamos centrando en el desarrollo del gasto de capital, concretamente en infraestructura», afirmó.

El Ministerio de Cooperativas señaló que actualmente se están construyendo más de 8.000 unidades Kopdes/Kel Merah Putih. El gobierno apunta a acelerar el desarrollo en los próximos dos meses.

En noviembre se espera que los datos de suelo entrantes alcancen las 40.000 parcelas y se empiecen a construir 20.000 puntos. En diciembre, el objetivo es entre 40.000 y 50.000 nuevos puntos de desarrollo, y el total de terreno registrado podría llegar a 80.000 parcelas. Está previsto que toda la construcción física de Kopdes/Kel Merah Putih esté terminada en marzo de 2026.

Anteriormente, el Ministro de Cooperativas Ferry Juliantono en Yakarta, el jueves (11/6), dijo que el desarrollo de la cooperativa se financió a través de un plan de crédito del banco Himbara que se distribuyó a PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), que tenía la tarea de llevar a cabo la construcción física de puntos de venta, almacenamiento y equipos para Kopdes/Kel Merah Putih. (Hormiga)