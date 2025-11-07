Lista completa del Comité de Reforma de la Policía Nacional, hay 4 generales para el ex Presidente del Tribunal Constitucional

Jacarta –El presidente Prabowo Subianto formó oficialmente el Comité Reforma policia nacional en el Palacio Merdeka el viernes 7 de noviembre de 2025. El equipo del comité está formado por 10 personas.

El comité se formó para evaluar y reformar la Policía Nacional, considerando que la reforma policial es una de las demandas de la sociedad, incluido el Movimiento de Conciencia Nacional (NAM), que está formado por una serie de figuras nacionales e interreligiosas.

Inauguración del Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

En el Palacio Presidencial de Indonesia, Yakarta, el jueves 11 de septiembre, el Movimiento de Conciencia Nacional transmitió sus aspiraciones y demandas de la sociedad civil directamente al Presidente Prabowo en una sesión de diálogo, a la que también asistieron varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco. La reunión duró tres horas.

Las aspiraciones relativas a la reforma de la Policía Política transmitidas por el MNOAL fueron planificadas y formuladas por el Presidente Prabowo.

Esta propuesta también se hizo después de las caóticas manifestaciones del 25 al 30 de agosto de 2025.

Esto se debe a que la manifestación del 28 de agosto de 2025 estuvo marcada por la destrucción de instalaciones públicas, saqueos e incluso se cobró la vida de un mototaxista en línea, Affan Kurniawan, quien fue atropellado por un vehículo táctico Barracuda (rantis) de la Brigada Móvil de Policía.

El miembro del NOAL, Lukman Hakim Saifuddin, dijo que la formación de un equipo de investigación independiente era necesaria para no provocar calumnias contra la sociedad civil, incluidos los activistas y estudiantes que realizaron manifestaciones.

Por otro lado, el Comité Nacional de Reforma de la Policía está lleno de cifras que no son aleatorias. Prabowo confió en el presidente del Tribunal Constitucional para el período 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, como su líder.

Entonces, el comité estaba formado por cuatro personas. general policía de inmediato. Entre ellos se encuentran el Jefe de la Policía Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, el Jefe de la Policía Nacional para el período 2015-2016, General Pol. (Retirado) Badrodin Haití, Jefe de la Policía Nacional para el Período 2016-2019, General Pol. (Retirado) Tito Karnavian y Jefe de la Policía Nacional para el Período 2019-2021, General Pol. (Retirado) Idham Aziz.



La siguiente es una lista de los nombres del Comité de Reforma de la Policía Nacional:

1. Presidente del Tribunal Constitucional para el período 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

2. Ministro Coordinador del Sector LeyDerechos Humanos, Inmigración y Correccionales Yusril Ihza Mahendra.

3. Viceministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Otto Hasibuan.

4. Ministro del Interior y Jefe de Policía para el período 2016-2019, General Pol. (Retirado) Tito Karnavian.

5. Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas.