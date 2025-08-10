Latidos del corazón para dhadak-2







La función de debut de Shazia Iqbal Dhadak-2 es una importante Bollywood Película convencional que discute apasionadamente y cuidadosamente casta y patriarcado. Este ya es un logro heroico. Iqbal no es tu buena plantilla de niña musulmana: criada en Bihar, quería ser astronauta, entrenada como arquitecta, ha sido diseñadora de producción durante más de una década, incluso en juegos sagrados. Anteriormente dirigió el explosivamente bueno breve Bebebaak, en una niña musulmana que pidió «volverse conservadora» para calificar para una beca minoritaria para sus estudios, y un episodio en la miniserie amor Storiyaan, basada en las historias de Proyectos de amor de la India atrevidas y de la vida real, ambas cuestionando recibieron sabiduría en religión y tradición; Dhadak 2, ahora en los cines en todo el país, lleva la antorcha hacia adelante.

Dhadak 2, aunque no es una película perfecta, es una visita obligada por muchas razones. Primero, Dharma Productions de Karan Johar, que produjo Dhadak, The Dam Squib (remake de Sairat de Nagraj Manjule), aún respaldado Dhadak 2Adaptación del brillante Pariyerum Perumal de Mari Selvaraj en tamil. Luego, producir una característica de debut de una directora de mujer musulmana sobre cuestiones de castas en Bollywood convencional es un gran coraje por parte de Johar, dada el espíritu en gran parte regresivo y misógico de Bollywood, con directores insignificantes y repulsión general por abordar las realidades sociales como la casta. Él, por supuesto, también ha producido el fallido de Neeraj Ghaywan, una magnífica y desgarradora película sobre castas y clase, también con estrellas convencionales Ishan Khatter, Janhvi Kapoor y Vishal Jethwa, que estaba en Cannes y ahora seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Toronto también. Ambas son admirables, llamo películas de «Mindie», películas principales sobre ‘temas independientes’ realistas, pero con estrellas, canciones y acción, seguiendo el modelo de Pa Ranjith, Nagraj Manjule, Mari Selvaraj y otros. Y una mujer directora tiene un lanzamiento teatral de Bollywood All-India en 2025-¡Brava! Salute, Karan Johar!

La historia sigue en general a Pariyerum Perumal (PP), con cambios significativos: Neelesh (Siddhant Chaturvedi), un estudiante de Dalit ingresa al colegio de derecho en una cuota de reserva; El estudiante de casta superior Vidhi (Tripti Dimri) se enamora de él. De alguien que oculta su identidad, Neelesh se vuelve más asertivo a su identidad, pero Vidhi es el gran cambio; Ya no es simplemente la dulce niña inocente de PP, que no tiene idea de cómo su propia familia ha golpeado a Pari en una boda familiar. Alerta de spoiler aquí: Vidhi registra una protesta feroz y vocal contra su familia que practica ataques violentos de castas y responsabilizarla por el honor familiar, en lugar de responsabilizar a su primo violento y casteista Ronnie por el honor de la familia por casi matar a un hombre simplemente por ser «bajo». El spoiler termina. Como Neelesh comenta en la película, practicar la casta es una negativa a reconocer a otro como humano. Los guionistas Rahul Badwelkar y Shazia Iqbal también presentan a Shekhar, un personaje de Rohith Vemula que protesta por la injusticia del campus, y a través de quien Neelesh entiende que no ser político no es una opción. El clímax magistral de PP está quemado en mi corazón: los dos vasos de té, uno negro, el otro con leche, con un mallipoo, flor de jazmín, entre ellos, de pie para la niña, con la dolorosa canción Vaa Rayil Vida Polaama. Sin embargo, Iqbal entiende que la casta y el patriarcado están estrechamente vinculados, y protesta fuertemente contra el status quo. Ella también tiene un asesino en sueldo deshaciéndose de las personas de casta baja que superan su estación, señalando a los asesinos sistémicos que todos somos, que apoyan/están cómodamente en silencio sobre la opresión y la violencia de castas.

Shazia Iqbal sigue siendo poderosa y principalmente asegurada en su dirección; Incluso si la película falla un poco en la creación de su entorno fragmentado y sin nombre para sus personajes, y tener innumerables canciones que rompen el formato casi thriller de la película. Los actores Siddhant Chaturvedi y Tripti dimri ¿Están fuertes (la cara de Siddhant se oscureció un poco?), Y el conjunto emitió tremolly la película, incluidos Zakir Husain, Anubha Fatehpur, Anubha Fatehpur, Anubha Fatehpur, Vipin Sharma, Harish Khanna, Prinanana Tiwari, Saad Bilgrami y Saurabh Sachdeve.

La película comienza con una cita atribuida a Thomas Jefferson: «Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en deber». El script es convincente, en capas y ofrece a múltiples caracteres que satisfacen los arcos. La cinematografía de Sylvester Fonseca permanece cerca del material. Aunque Dhadak 2 no golpea tan duro y dolorosamente como Pariyerum Perumal, agrega capas feministas y otros elementos que lo enriquecen y amplían su atractivo. Los productores incluyen a Zee Studios, Producciones Dharma Y Cloud 9 Pictures – Meenu Aroraa, Somen Mishra, Pragati Deshmukh, Karan Johar, Umesh Kumar Bansal, Adar Poonawalla y Apoorva Mehta. El equipo femenino incluye al director y escritor Shazia Iqbal, los productores Meenu Aroraa y Pragati Deshmukh, el coproductor Marijke de Souza y el editor de editor de editorios editores editores editores editores superiores. Había Taaliyan en la ayuda. Una película imperdible.

Meenakshi Shedde, curador de cine, ha estado trabajando con Toronto, Berlín y otros festivales en todo el mundo durante 30 años. Ha sido miembro del jurado del festival de cine de Cannes y votante internacional de Globes Golden Globes, y es periodista y crítico. Comuníquese con ella en meenakshi.shedde @midday.com





Fuente