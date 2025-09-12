Bi Trial QRIS con China

Yakarta, Viva – El uso de monedas locales (transacción de moneda local/LCT) en el comercio bilateral y la inversión entre Indonesia Y Porcelana alcanzó un equivalente de US $ 6.23 mil millones en el período de enero a julio de 2025.

Además de LCT, los dos países continúan fortaleciendo el compromiso de la conectividad financiera a través del método pago Orgullo digital de Indonesia, Pellizco.

Esta cifra aumentó de un equivalente de US $ 2.17 mil millones en el mismo período del año anterior. Los logros de la cooperación de LCT entre Indonesia y China se convirtieron en un hito importante en conmemorar 75 años de relaciones diplomáticas entre los dos países.

En una reunión con el Pan Gongsheng Pan Governor’s Bank of China (PBOC) en Beijing el 11 de septiembre de ayer, el gobernador Banco Indonesia Perry Warjiyo expresó su creencia de que la participación de los actores comerciales y la profundización de la cooperación económica de los dos países continuará expandiéndose.

Este paso refleja un compromiso conjunto para fortalecer la colaboración bilateral y construir un ecosistema financiero más conectado, seguro e inclusivo.

«En el futuro, el banco Indonesia continuará trabajando con PBOC y las partes interesadas para alentar la innovación y expandir la integración financiera», dijo Perry, como se cita de su declaración oficial, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Citando el sitio web BISe considera que el esquema LCT proporciona beneficios concretos para los actores comerciales y la comunidad.

Transacciones más eficientes, menores costos de conversión y apoyo a la estabilidad financiera. El compromiso de fortalecer LCT con China también está en línea con los logros de LCT Indonesia con otros países asociados.

En el período de enero -julio de 2025, la realización de las transacciones LCT de Indonesia con Malasia equivalente a US $ 2.03 mil millones, Tailandia equivalente a US $ 644 millones, un equivalente de US $ 5.08 mil millones de US $ 5.08 mil millones, Corea del Sur equivalente a US $ 85 millones de US $ 85 millones y Emirates United Arab (UAE) de US $ 72 millones.

En la misma ocasión, BI y PBOC también realizaron una conectividad de prueba limitada (Sandbox) de los pagos de QRIS entre los países de Indonesia -China.

Esta iniciativa es un seguimiento del compromiso de los dos bancos centrales para fortalecer la conectividad de los pagos de transmisión cruzada.

El juicio marca los avances tecnológicos al tiempo que fomenta la inclusión, la asequibilidad y el acceso más amplio a los servicios financieros.

Esta actividad involucró a la Asociación del Sistema de Pagos de Indonesia (ASPI) junto con el socio de la industria de pagos de China, a saber, Unionpay International.

La implementación de las iniciativas LCT y QRIS entre los estados de Indonesia -China refleja la estrecha sinergia entre los dos bancos centrales, la asociación del sistema de pago y las instituciones financieras de los dos países.

Esta iniciativa no fortalece las relaciones económicas bilaterales y respalda la formación de un ecosistema financiero digital duro, inclusivo y competitivo en la región.

El gobernador Pan agregó que los dos países tienen una responsabilidad compartida al tratar con la dinámica global actual.

«Por lo tanto, las relaciones comerciales y de inversión que se han construido desde la base de la cooperación financiera sólida para que el fortalecimiento de esta cooperación se vuelva muy importante», explicó.