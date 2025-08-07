Billy Idol, gerentes de beso inducidos en el Salón de la Fama de los gerentes personales

La Conferencia Nacional de Gerentes Personales ha anunciado la clase de los miembros del Salón de la Fama de 2025. Entre varios hay gerentes para Ídolo Billy, Beso, Tom espera y Alabama, además de un productor de festivales para Coachella, Lollapalooza y Stagecoach.

La clase, reconocida por sus carreras distinguidas en entretenimiento, gestión de la música y el talento, será honrado en una ceremonia de recepción y inducción de gala de la alfombra roja el 22 de octubre en Palms Casino Resort en Las Vegas.

Encabezando los homenajeados de este año son Howard Klein, Michael Rotenberg y Erwin Stoff, cofundadores de 3 artes de entretenimiento. También en la lista de este año están Tony Conway, CEO de Nashville’s Conway Entertainment Group; Stuart Ross, gerente de música y productor de festivales con sede en Los Ángeles; Burt Stein, socio de Gold Mountain Entertainment; el fallecido Bill Aucoin, Manger Rock; y el difunto Joe Stabile, gerente de Jerry Lewis. (Ver BIOS de gerentes a continuación).

«Los miembros de 2025 reflejan la influencia extraordinaria, la ética y el legado de la gestión personal que el Salón de la Fama existe para honrar», dijo el presidente nacional de NCOPM, Clinton Ford Billups Jr.

Establecido en 2015, el Salón de la Fama de los Gerentes Personales ha inducido a más de 50 leyendas de la industria, incluidas Sid Bernstein, Bernie Brillstein, Brian Epstein, Danny Goldberg, Ken Kragen, Doc McGhee, Patricia McQueeeney, Dolores Robinson, Jack Rollins y David Spero.

Los ingresos son seleccionados por la Junta Nacional de Oficiales de NCOPM, la asociación comercial más antigua del país dedicada a avanzar en la profesión de gestión personal. Las nominaciones son aceptadas anualmente de profesionales en toda la industria de gestión personal.

3 artes de entretenimiento

Fundada en 1991, 3 Arts Entertainment es una potencia de gestión y producción de talentos con sede en Beverly Hills. Durante casi 35 años, Klein, Rotenberg y Stoff han guiado las carreras de talento como Jessica Alba, James Downey, Francis Lawrence, Matt LeBlanc, Kristin Chenoweth, Michael Green, Mindy Kaling y Matt Reeves. El trío también produjo proyectos aclamados como «The Office», «Siempre está soleado en Filadelfia», «Rey de la colina», «13 horas», «La matriz» y «Night Night». Colectivamente, han ganado numerosos elogios, incluidos los premios EMMY de horario estelar.

Unirse a ellos en la clase del Salón de la Fama de 2025 se encuentran tres líderes adicionales en gestión personal:

El gerente de música y productor de festivales con sede en Los Ángeles detrás de artistas como Tom Waits y Puddles Pity Party, y ex productor de Coachella, Lollapalooza y Stagecoach.

Socio de Gold Mountain Entertainment: Nashville, que representa al ganador del Grammy Ronnie Milsap, la Banda de Heathens y otros actos de Americana.

También se honrarán dos ingresos póstumo: