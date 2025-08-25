Bihar Rains: alrededor de ocho lakh de personas en siete distritos de Bihar golpeados por inundaciones







Alrededor de ocho lakh de personas en siete distritos de Bihar han sido afectados por las inundaciones después de la lluvia torrencial desde el 24 de agosto, según una declaración oficial del lunes, informó el PTI.

Los niveles de agua de varios ríos han comenzado a aumentar aún más en varios lugares debido a la lluvia.

«La lluvia incesante en siete distritos: Bhagalpur, Khagaria, Katihar, Lakhisarai, Bhojpur, Vaishali y Madhepura, causaron que los ríos y las corrientes se desborden. Además, la caída incesante en las áreas de captación de Nepal también ha llevado a los ríos que fluyen por el nivel de impedimento de varios lugares, según la declaración, según la declaración de la caída en las áreas de captura.

Actualmente, un total de 7,94,749 personas en más de 600 aldeas se ven afectadas por las inundaciones en el estado, según lo dicho.

Katihar es el distrito más afectado con 5,43,259 personas en 456 aldeas tambaleadas bajo el diluvio.

«Las lluvias en los últimos días han elevado el nivel del agua de los ríos Ganga, Kosi y Punpun en el estado. Los ríos están fluyendo por encima de la marca de peligro en ciertos lugares en esos siete distritos, dijo la declaración emitida por el Departamento de Gestión de Desastres (DMD) estatales, informó la agencia de noticias.

En total 27 equipos de NDRFF NDRF y SDRF se han dedicado a las operaciones de rescate, agregó.

También se han emitido instrucciones a los distritos interesados ​​para permanecer completamente preparados para organizar más campamentos de socorro y cocinas comunitarias si la situación se agrava, dijo, informó la agencia de noticias.

Monsoon Havoc continúa en Himachal: más de 300 personas muertas

Mientras tanto, las pesadas lluvias monzónicas en Himachal Pradesh han causado daños a gran escala a la infraestructura e interrumpieron los servicios esenciales en todo el estado, según la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado, según el ANI.

Himachal Pradesh SDMA declaró que 625 carreteras, incluidas tres carreteras nacionales (NH-03, NH-154, NH-305), permanecen bloqueadas. El suministro de energía ha sido alcanzado con 1.533 transformadores de distribución de electricidad fuera de servicio, mientras que 168 esquemas de suministro de agua son interrumpidos a partir del lunes por la mañana.

El número de muertos por la muerte del monzón acumulativo en el estado desde el 20 de junio ha subido a 303, dijo la SDMA.

De estas, 155 muertes estaban relacionadas con la lluvia, causadas por deslizamientos de tierra, inundaciones repentinasy otros incidentes activados por el clima, mientras que 148 muertes ocurrieron en accidentes de tráfico durante la temporada de lluvias, según el ANI.

Los distritos peor golpeados en términos de cierres de carreteras incluyen Mandi (319 carreteras), Kullu (101) y Chamba (82). Las carreteras nacionales NH-03 y NH-154 se informaron cerrados en Mandi, mientras que NH-305 permaneció bloqueado en Kullu.

Los cortes de energía han sido más severos en el distrito de Solan, que informó 446 interrupciones del transformador, seguidas de Chamba (409) y Kullu (160). Las interrupciones del suministro de agua también fueron significativas en Chamba y Mandi (36 esquemas cada una) y Shimla (32 esquemas).

(con entradas PTI y ANI)





Fuente