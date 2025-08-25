El productor Diego Luna desempaca el título de Venecia ‘On the Road’

Sex, drogas y grandes plataformas aparecen prominentemente en la película de carretera vanguardista de David Pablos «On the Road» («en el Camino»), que se estrena el 4 de septiembre en la sección Horizons de la Venecia Festival de cine. Variedad Debuta el trailer en exclusividad y habla con Pablos y «Andor» Star Luna de diegoquien es uno de los productores de la película.

El drama sigue a Veneno (interpretado por el no profesor Víctor Miguel), un joven vagabundo que sobrevive con los conductores de camiones seducir a los comensales de las 24 horas llamadas tubo. Ansioso por escapar, se cruza con Muñeco (Osvaldo Sánchez, «Pedro Páramo»), un camionero de larga duración que mantiene a los demás a lo largo del brazo. De mala gana, Muñeco lo deja atravesar el mundo resistente e hiper-masculino de las carreteras del norte de México. A medida que se forma una cercanía inesperada entre ellos, el pasado problemático de Veneno comienza a alcanzarlo, colocando ambas vidas en peligro.

El trailer (a continuación) presenta a sus personajes principales en el mundo hermético de los conductores de camiones de larga distancia, ya que insinúa el peligro inminente que cambiará sus vidas.

Sobre por qué decidió abordar la película, Luna dijo: «Cuando leí el guión, lo encontré muy poderoso, muy conmovedor, muy emocional y al mismo tiempo revelando a un México que rara vez vemos, perdidos lugares en los que ni siquiera estamos al tanto, donde la vida ocurre en toda su riqueza y complejidad. Realmente no puedo comparar esta película con nada en lo que he estado involucrado antes».

Luna atribuye al productor principal de la película Inna Payán en Animal de Luz («La Jaula de Oro») por presentarle el proyecto mientras trabaja en la película que ambos producen con las películas de Inicia de España, su quinta salida como directora, «Ceniza en la Boca» («Ashes in the Mouth»). Participar con «On the Road» ha significado mucho para él: «Me encanta producir y me encanta ver el proceso de los demás. Y el proceso de David es bastante enriquecedor de observar».

Pablos cita el libro «Los Hijos del Camino» («Hijos de la carretera») del documentalista José Maria Castro Ibarra como la principal fuente de inspiración para la película. “Escribió el libro después de pasar años viajando por México con camioneros y visitando tubo en todo el país. En el libro, habla mucho sobre la dinámica social entre los camioneros, el estilo de vida nómada y las relaciones que se desarrollan en el tubo—Corque muchas de las mujeres que trabajan allí forman relaciones emocionales con los conductores ”, relató Pablos.

«Y debo enfatizar, no todos tubo involucrar drogas y prostitución, pero muchos lo hacen. Muchos tubo están controlados por los carteles de las drogas, o tienen acuerdos con ciertos carteles. No todos, sino muchos. Así que diseccionó la vida de los camioneros en varios puntos de todo el país. Leí su libro, me contacté y tuvimos varias conversaciones en profundidad. Fue muy generoso al compartir sus ideas. Después de eso, usé sus contactos para comunicarse con los camioneros que, una vez que confiaban en mí, se abrirían. Al principio, pueden ser un poco reservados, incluso sospechosos, porque el mundo de los camioneros está muy cerrado. Pero una vez que se abran, te dirán todo ”, agregó.

Para lanzar sus actores en su mayoría no profesionales, se reunieron con varios conductores de camiones, pero siguieron encontrando con el mismo problema, o no aparecían o llegarían muy tarde. «Así que tuvimos que limitar sus apariencias a momentos específicos en la película y enfocar el resto del casting en otro lugar. Buscamos en innumerables lugares: en las afueras de Ciudad Juárez, en vecindarios de clase trabajadora, talleres de reparación de automóviles, incluso en los centros de rehabilitación y algunos gimnasios», se relacionó, trabajando estrechamente con su director de casting, eduar Giralt, para desarrollar la estrategia de los gimnasios.

La preparación de sus actores en su mayoría no profesionales llevó meses de preparación, ya que trabajó estrechamente con Patricia Ortiz, quien era entrenador interino y coordinador de intimidad.

«El tema de la masculinidad se extiende a lo largo de la película de principio a fin. Hay muchos momentos en los que hay una burla de esta masculinidad hegemónica, y debido a eso, estaba claro que había ciertas escenas, especialmente aquellas que involucran la sexualidad y las relaciones entre estos personajes, que no podría ser tímido o restringido. Tenía que ser lo opuesto completo. Si se necesitaba que se demuestre, tuviera que mostrar la sexualidad en la estética de la estética. tubo«, Dijo Pablos, quien agregó que no se usaban prótesis.

A pesar de o debido a la hiper-masculinidad de la película, decidió trabajar con la cinafuerra Ximena Amann («Sujo»), a quien conoce desde sus días de escuelas de cine, y la diseñadora de producción Belén Estrada.

«Cuando me senté a hablar con Belén por primera vez, sabía que ella era la indicada, y lo sabía no solo por su visión de la película, sino porque entendió estos mundos y agarró el tono», reflexionó Pablos.

Luna dijo de Amann: «La forma en que captura los paisajes, su paciencia con la luz y cómo posiciona la cámara con tanta precisión: todo es increíblemente reflexivo. No hay una sola toma que se sienta excesiva o fuera de lugar. Es muy económica en su enfoque, y esa moderación hace que cada cuadro sea más poderoso».

Hablando de una línea a través de sus películas, Pablos reflexionó: «Creo que la familia es un tema recurrente en todas mis películas, y específicamente, la figura paterna. El Norte también se convierte en una obsesión para mí. Soy del norte, desde Tijuana. Realmente me conecto con los paisajes del norte, con la gente, con el acento, con la forma en que hablan de la vida de la vida. Siento que ha estado muy subrepresentado, al menos hasta ahora «.

Añadió: «Además de la familia y la figura paterna, también estoy muy interesado en los personajes que pueden hacer que algunas personas sean incómodas, o en contar historias sobre personajes que no siempre reciben visibilidad. Me gusta recurrir a esos espacios pasados ​​por alto. Me atraen las historias que pueden provocar incomodidad, historias de esa pregunta, sobre todo, el status quo».

Aparte de La corriente del GolfoLa compañía fundada por Luna y Gael García Bernal, los otros coproductores de la película son los Años Bisiesto Prods de México. y el maestros cine. También está financiado por una serie de empresas privadas que fueron aprovechadas a través del incentivo eficino de México. Luna, Payán, Luis Salinas y Enrique Nava son productores.

«On the Road» juega a continuación en el Festival de Cine de Morelia Después de Venecia. Con sede en Berlín M-apego Maneja las ventas internacionales